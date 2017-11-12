ص 2:02 2017/11/12

ارتكب طيران «التحالف الدولي» بقيادة الولايات المتحدة مجزرة جديدة أمس استشهد جراءها 10 مدنيين وبعض المسعفين في منطقة تل الشاير ـ قرية الدعيجي بريف دير الزور على الحدود السورية- العراقية.

وأفادت مصادر أهلية لـ(سانا) بأن طيران التحالف الأمريكي الذي زعم منذ تأسيسه أنه «يحارب» تنظيم «داعش »الإرهابي قام بالاعتداء على مواقع سكنية في منطقة تل الشاير- قرية الدعيجي بريف دير الزور ما تسبب باستشهاد أكثر من 10 مدنيين وعدد من المسعفين الذين حاولوا نقل الجرحى جراء اعتداء التحالف الأمريكي ووقوع أضرار مادية كبيرة بممتلكات الأهالي ومنازلهم.

وبينت المصادر أن طائرات مسيرة ل«تحالف واشنطن» استهدفت سيارة تقل عدداً من المسعفين برفقة عدد من جرحى اعتداء طائرات التحالف ما أسفر عن تدمير السيارة واستشهاد من بداخلها.

وما زالت طائرات «التحالف» الأمريكي تواصل سلسلة اعتداءاتها على المدنيين بريف دير الزور وارتكاب المجازر بحقهم حيث وثقت على مدى الأشهر الماضية عدة مجازر في سجله الحافل بالعدوان على السوريين من استهداف الأحياء السكنية والمدارس والمباني الحكومية التي يلجأ إليها الأهالي للاحتماء من إرهاب «داعش» ومن اعتداءات طيران التحالف.