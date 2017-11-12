ص 2:02 2017/11/12

نفى مركز التنسيق الروسي في حميميم ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول هجوم على قافلة عسكرية روسية في محافظة اللاذقية.

وأفاد المتحدث باسم المركز في بيان له أمس أوردته (سانا) بأنه لم تكن هناك أي هجمات على عسكريين روس أو قوافل سيارات في محافظة اللاذقية، مؤكداً أن مركز التنسيق الروسي في حميميم مستمر بالعمل بشكله الاعتيادي.