ص 2:02 2017/11/12

جدّدت المجموعات المسلحة خرقها اتفاق منطقة تخفيف التوتر في المنطقة الجنوبية عبر إطلاقها قذائف صاروخية على قرية حرفا بريف دمشق الجنوبي.

وأفاد مراسل (سانا) بأن المجموعات المسلحة المنتشرة في مزرعة بيت جن استهدفت بعد ظهر أمس قرية حرفا بقذائف صاروخية ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وإلحاق أضرار مادية بممتلكات الأهالي ومنازلهم.

وأشار المراسل إلى أنه تم نقل الجرحى إلى مشفى الشهيد ممدوح أباظة في مدينة البعث في القنيطرة.

وانتهكت المجموعات المسلحة مرات عديدة اتفاق منطقة تخفيف التوتر منذ توقيعه في تموز الماضي عبر اعتدائها بالقصف الصاروخي والهاون على الأحياء السكنية في دمشق وريفها ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الأهالي ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.