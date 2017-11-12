ص 2:02 2017/11/12

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أمس أن الغموض الذي يكتنف وضع رئيس الحكومة سعد الحريري منذ «استقالته» يجعل كل ما يصدر عنه لايعكس الحقيقة.

وصدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام جاء فيه: إن العماد عون أبلغ مراجع رسمية محلية وخارجية بأن الغموض المستمر منذ أسبوع والذي يكتنف وضع الحريري منذ إعلانه «استقالته» يجعل كل ما صدر ويمكن أن يصدر عنه من مواقف أو خطوات أو ما ينسب إليه لايعكس الحقيقة بل هو نتيجة الوضع الغامض والملتبس الذي يعيشه في السعودية وبالتالي لا يمكن الاعتداد به.

وذكرت «سانا» أن عون أعرب في وقت سابق أمس أمام وفد من «جمعية بيروت ماراثون» عن رفض لبنان أن يكون رئيس وزرائه في وضع يتناقض مع الاتفاقات الدولية والقواعد المعتمدة في العلاقات بين الدول, داعياً في الوقت ذاته النظام السعودي إلى توضيح الأسباب التي تحول حتى الآن دون عودة الحريري إلى لبنان.