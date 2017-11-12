ترجمة وتحرير ـ راشيل الذيب: ص 2:02 2017/11/12

تشير الانتصارات الأخيرة التي حققها الجيش العربي السوري وحلفاؤه إلى أن المرحلة الصعبة من الأزمة في سورية ستنتهي قريباً، الأمر الذي يعني أن الاضطرابات في المنطقة ستحوّل مسارها وربما تقود إلى صراع جديد في الدول التي كانت حتى الآن هادئة.

هذا ما أشار إليه المحلل السياسي الأمريكي فيليب جيرالدي في مقال نشره موقع «استراتيجيك كالتشر فاونديشن» أكد فيه أن عدم وجود أي سياسة أمريكية حقيقية واضحة للمنطقة سيمكن السعوديين والإسرائيليين، الذين لديهم أحلام هيمنة خاصة بهم أيضاً، من إيجاد ذريعة لإعلان حرب جديدة يُخشى أن تبدأ في لبنان، حيث استقال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري مؤخراً من منصبه مدعياً أنه يخشى على حياته من الاغتيال بسبب مواقفه.

ولفت الكاتب إلى أن الحريري كان يترأس حكومة ائتلافية تضم جميع الأحزاب اللبنانية الرئيسية تقريباً، بما فيها حزب الله، وهو ما اعتبرته السعودية انتصاراً لإيران، مؤكداً أن استقالة الحريري نفذت بالتأكيد بالتواطؤ مع الرياض، وهي تشير إلى أن السعوديين والإسرائيليين، الذين يزعمون أن طهران «على وشك السيطرة على جزء كبير من الشرق الأوسط»، يشعرون بالثقة الكافية للتحرك نحو نوع من المواجهة مع طهران. وكخطوة أولى يمكن أن تؤدي عبر شحنهما للمشاعر الطائفية في لبنان إلى القضاء على أي إمكانية لوجود حكومة شاملة وفاعلة ما يوفر ذريعة للتدخل الأجنبي «لتحقيق الاستقرار».

وقال جيرالدي: من الواضح أن الولايات المتحدة توافق سراً على التحركات الإسرائيلية والسعودية، حيث كانت واشنطن والرياض و«تل أبيب» قد عارضت بشدة وجود تحالف بين الرئيس اللبناني ميشيل عون والمقاومة اللبنانية، في حين ستكون الخطوة التالية بالنسبة للطائرات المقاتلة الإسرائيلية هي زيادة توغلها في المجال الجوي اللبناني في ضوء «عدم الاستقرار» المزعوم شمال الحدود والمستمد من ادعاءات الحريري بأنه «على وشك التعرض للاغتيال». ويهدف هذا النشاط، بحسب الكاتب، إلى إثارة رد لبناني يتصاعد ليصبح حادثاً يؤدي إلى إضراب كبير من شأنه أن يؤدي إلى «إسقاط» الحكومة اللبنانية، بينما يتجلى الهدف النهائي في إنشاء تحالف كبير يقوده السعوديون والإسرائيليون لدفع «النفوذ الإيراني» في المنطقة بأسرها.

وأكد الكاتب أن دور واشنطن الداعم في تحقيق ذلك بطبيعة الحال سيكون أمراً لا غنى عنه وخاصة أن قرارات الحرب بيد جنرالات معروفين بعدائهم الشديد لطهران متل ماتيس وماكماستر، بينما يواصل السعوديون عدوانهم على اليمن بزعم مواجهة «التدخل الإيراني» في تلك المنطقة.

وأوضح جيرالدي أن خطط إعادة تشكيل الشرق الأوسط اشتهرت بعدم قدرتها على توقع هجمات مضادة من القوى المعارضة، فمثلاً أثبتت المقاومة اللبنانية نجاحها وصمودها بوجه «إسرائيل» ذلك أن خطط الحرب الإسرائيلية تستبعد الآن القيام بهجوم أرضي بسبب ارتفاع مستويات الإصابات التي حدثت في الفترة ما بين 1990-2000 في صفوف الإسرائيليين، وبالتأكيد ستلعب الولايات المتحدة دوراً داعماً في أي صراع، على الرغم من أنها قد تعاني من أضرار جانبية إذا ما استهدفت إيران مباشرة، وهو تطور يمكن أن يؤدي بسهولة إلى نزاع مسلح بين واشنطن وطهران.