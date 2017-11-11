ص 5:05 2017/11/11

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن تنظيم «داعش» الإرهابي الذي صنعته أمريكا والسعودية يلفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة الانتصارات العسكرية التي تحققت في سورية والعراق وأن النظام السعودي أعلن الحرب على لبنان بتدخل غير مسبوق في شؤونه وإجباره سعد الحريري على الاستقالة من رئاسة الحكومة.

وقال نصر الله في كلمة له أمس بذكرى يوم الشهيد: عملية القضاء على تنظيم «داعش» الإرهابي باتت في آخر مراحلها نتيجة الإنجازات العسكرية الضخمة التي تحققت في البوكمال والبادية السورية ودير الزور والميادين وفي مدينة القائم العراقية وتلاقي القوات العراقية والسورية وفصائل المقاومة عند الحدود العراقية- السورية وأمامنا أسابيع لننتهي منها في سورية والعراق.

وبيّن نصر الله أن النظام السعودي بدعمه للإرهاب في سورية كان يريد «تغيير» خريطة المنطقة كلها لكن هذه الآمال ذهبت أدراج الرياح واليوم في البوكمال ينتهي «داعش» الذي صنعوه وراهنوا عليه وفي العراق كذلك.

وتابع نصر الله: إن «إسرائيل» تبحث عن الفتنة وهي سهلت دخول الإرهابيين إلى بلدة حضر بريف القنيطرة ولولا بسالة أهالي البلدة والجيش العربي السوري والضغط الذي مارسه أهالي الجولان السوري المحتل لكانت الأمور أخذت منحى خطراً، مؤكداً أن «إسرائيل» تريد من هذه التسهيلات لتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي إشعال الفتنة.

إلى ذلك أوضح نصر الله أن النظام السعودي أجبر سعد الحريري على تقديم استقالته من رئاسة الحكومة واحتجزه ومنع عودته إلى لبنان ويقوم بتحريض دول العالم على لبنان وفرض عقوبات عليه وأيضاً تحريض دول الخليج على سحب رعاياها منه لكن الأخطر هو أن السعودية تحرّض «إسرائيل» على ضرب لبنان وهذا ليس تحليلاً إنما أتحدث عن معلومات وهي مستعدة لتقديم عشرات مليارات الدولارات وهي طلبت من «إسرائيل» ضرب لبنان عام 2006 وحرّضت على استمرار العدوان الاسرائيلي عليه.

وقال نصر الله: ندين التدخل السعودي السافر في الشأن الداخلي اللبناني والتصرف المهين مع رئيس الحكومة وإجباره على الاستقالة وتلاوة بيان لم يكتبه ومنعه من العودة إلى لبنان ونعتبر أن الاستقالة غير صحيحة وغير قانونية وحصلت بالإكراه وبالتالي فالحكومة هي دستورية وقانونية وشرعية وليست تصريف أعمال.

وأوضح نصر الله أنه لا يجوز السكوت مطلقاً على بقاء الحريري قيد الإقامة الجبرية في السعودية ويجب إطلاق سراحه فوراً لأن النظام السعودي يريد فرض رئيس حكومة جديد على لبنان يعمل وفق برنامجه.

وأكد نصر الله أن التشاور والتنسيق المستمرين بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ساهما في حماية أمن لبنان واقتصاده وهذا يجب أن يستمر، داعياً إلى المزيد من الوعي والتنبه من محاولات جرّ البلد إلى أجواء التصعيد.

وقال نصر الله: إذا كانت السعودية تتصور أنها تستطيع أن تلحق الهزيمة باللبنانيين أو المقاومة أو القوى السياسية التي ترفض الخضوع لإرادتها وشروطها فهي خاطئة ومآلها إلى الفشل كما في كل الساحات والميادين التي فشلت بها حتى الآن وإذا كان الهدف هو الانتقام من حزب الله ومعاقبته فأقول إنه مهما فعلت السعودية بما في ذلك دفعها «إسرائيل» للعدوان على لبنان فإنها لن تستطيع تحقيق هدفها.

ونقلت «سانا» عن نصر الله تأكيده أنه ليست هناك فرضيات لوجود عدوان إسرائيلي على لبنان رغم وجود ضغوط سعودية لكن العدو يعلم أن هناك تكلفة غالية جداً لهذه الحرب إن وقعت، وقال: إن الصهاينة يعرفون جيداً أن كل ما قلته في الخطابات السابقة عن الحرب هو من وقائع وليس حرباً نفسية وأحذر الصهاينة من أي خطوة خاطئة أو خطأ في تقدير الوضع ونحن اليوم أقوى عوداً وحضوراً ويقيناً وإحساساً بالقوة وبفضل تضحيات الشهداء حررنا أرضنا وأسرانا وأسقطنا كل المشاريع الإسرائيلية.

وبشأن العدوان السعودي على اليمن قال نصر الله: إن صمود الشعب اليمني والجيش واللجان الشعبية أفشل كل مخططات النظام السعودي ولم يسهم هذا العدوان سوى بتدمير البنى التحتية وإزهاق أرواح آلاف الأبرياء، مشيراً إلى تحذير الأمم المتحدة من أن الحصار البري والبحري والجوي الذي يفرضه تحالف العدوان السعودي على اليمن سيعرّض الملايين لخطر الموت جوعاً وسنكون أمام مجاعة لم يشهد لها العالم مثيلاً منذ مئات السنين.