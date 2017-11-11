ص 5:05 2017/11/11

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن قوى التدخل الخارجية والبلدان الهادفة لزعزعة الاستقرار وتهديد أمن الآخرين من أجل تحقيق أمنها الموهوم تعلمت الدرس جيداً عقب تدخلاتها في سورية والعراق واليمن.

وخلال كلمة له في المؤتمر الدولي للأمن والتنمية المستدامة في آسيا الوسطى الذي بدأ أعماله في مدينة سمرقند بأوزبكستان أمس أوضح ظريف أن موضوع الأمن شامل ومتبادل بحيث إن أمن أي بلد رهن بأمن بلد آخر، وإن عصر الأمن الأحادي والأبراج العاجية ومحاولة فرض الأمن بالاعتماد على القوة العسكرية انتهى منذ أمد بعيد.

وشدّد ظريف على ضرورة الاعتماد على الشعوب والتعاون وتنسيق الجهود بين الدول للوصول إلى الأمن المستدام والجماعي، لافتاً إلى أن إيران ومنذ استقلال جمهوريات آسيا الوسطى كانت رائدة على الدوام في إقامة علاقات وديّة، مبنية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتعاون في إطار المؤسسات الإقليمية والمنظمات الدولية.

وأكد ظريف أن بلاده تعتبر على الدوام أن أمن واستقرار جيرانها من أمن إيران واستقرارها، لافتاً إلى أن التصدي للتهديدات المشتركة التي يمثّلها الإرهاب التكفيري والتطرف وتهريب المخدرات والهجرة غير المشروعة يشكّل أهم جوانب المشاركة الفاعلة والمؤثرة لإيران في تعزيز وترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة آسيا الوسطى.

ونقلت (سانا) عن ظريف إشارته إلى أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول «العالم ضد العنف والتطرف» الذي جاء بمبادرة من الرئيس الإيراني حسن روحاني في العام 2013 يمكن أن يشكّل إطاراً عالمياً مناسباً للتعاون الشامل في منطقة آسيا الوسطى.

وأضاف: إن إيران ومنذ العام 1974 تتابع مقترح نزع الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل من منطقة الشرق الأوسط إلا أنها لم تصل إلى نتيجة بسبب سياسات الكيان الصهيوني العدوانية والتوسعية في امتلاك السلاح النووي والدعم الأميركي لهذا الكيان، مشيراً إلى أن إيران أثبتت عملياً عبر الاتفاق النووي والعمل بجميع تعهداتها في إطاره التزامها بمبدأ عدم الانتشار ونزع السلاح النووي.