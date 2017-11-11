ص 5:05 2017/11/11

أعلنت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف أن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف سيجري الثلاثاء المقبل مباحثات مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا حول التحضيرات للجولة الثامنة من الحوار السوري ـ السوري في جنيف.

ونقلت «سانا» عن مكتب البعثة قوله لوكالة «سبوتنيك»: إن وفداً روسياً برئاسة غاتيلوف سيجري مشاورات يوم الـ14 من الشهر الجاري في جنيف مع دي ميستورا لبحث التحضيرات للجولة الجديدة من المحادثات السورية في جنيف إضافة إلى مؤتمر الحوار الوطني السوري.

وكان دي ميستورا أعلن مؤخراً أن الجولة الثامنة من الحوار السوري في جنيف ستبدأ يوم الـ28 من الشهر الجاري، بينما تخطط موسكو لعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري قريباً في سوتشي من دون تحديد موعد رسمي له حتى الآن.