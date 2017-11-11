ص 5:05 2017/11/11

أكد رئيس المعهد الكوبي للصداقة مع الشعوب «إيكاب» فرناندو غونزاليز جورت أن على المجتمع الدولي دعم سورية في حربها على الإرهاب.

وخلال لقائه أمس سفير سورية لدى كوبا الدكتور إدريس ميا، كما أوردت (سانا) نوّه جورت بتضحيات وبطولات الجيش العربي السوري وقال إنها تستحق التقدير من كل الدول والقوى المحبة للسلام في العالم، معرباً عن ثقته بأن سورية ستنتصر على الإرهاب وستخرج من الحرب التي تشن عليها أكثر قوة وصلابة.

من جهته أكد السفير ميا تصميم سورية على ملاحقة الإرهابيين والقضاء عليهم وإعادة الأمن والاستقرار إلى كل المناطق السورية.