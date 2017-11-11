ص 5:05 2017/11/11

دعا مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان أمس المجتمع الدولي إلى العمل على إيقاف الحروب وإحلال السلام والاستقرار في سورية والمنطقة والتوصل إلى حلول سياسية سلمية بالاستناد إلى القوانين الدولية التي تحفظ حقوق الشعوب والدول وتصون وحدة أراضيها.

وجاء في بيان أصدره المجلس في دورته السنوية الـ51 التي عقدت في الصرح البطريركي في بكركي من الـ6 إلى 10 من تشرين الثاني الحالي برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي: من المهم وضع حد لتواصل الحروب التي زعزعت الاستقرار والسلم في بلدان الشرق الأوسط ولا سيما في العراق وسورية وفلسطين واليمن.

وتابع البيان: إن الأساقفة إذ يجددون إدانتهم العنف بكل أشكاله فإنهم يدعون أبناءهم المسيحيين إلى أن يصمدوا ويتحدوا يداً بيد مع إخوتهم المسلمين في إعادة بناء أوطانهم ويدعون إلى العمل الجدي على عودة اللاجئين والمخطوفين إلى بلدانهم وبيوتهم وممتلكاتهم حفاظاً على حقوقهم كمواطنين وعلى ثقافتهم وحضارتهم.