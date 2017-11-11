ترجمة وتحرير ـ إيمان الذنون: ص 5:05 2017/11/11

يبدو للكثيرين أن النظام السعودي «قوي ومتماسك»، لكن وقائع الأمور تدل على أن هناك خلافات مريرة ضمن العائلة المالكة في إطار الصراع على الحكم، تماثلها معارضات سياسية وشعبية في مناطق عدة من المملكة وخاصة في المناطق الشرقية والجنوبية.

وعلى خلاف ما كان متوقعاً فقد شهدت المملكة سابقاً محاولات اغتيالات سياسية عديدة منها ما نجح ومنها ما فشل، ولعل أبرز حادث اغتيال كما أشار موقع «ساسة بوست» هو اغتيال الملك فيصل على يد ابن أخيه فيصل بن مساعد والذي اعتبر أشهر اغتيال في تاريخ المملكة.

وترى رواية أخرى وفق «ساسة بوست» أن النظام السعودي كان قد منع في وقت سابق الأمير مساعد بن عبد العزيز ـ أبو فيصل وخالد ـ من النشاطات السياسية ومن تقلده أي مناصب في الدولة بدعوى اضطراب عقله، والمعروف عن مساعد أنه كان ضد انتقال الحكم إلى الملك فيصل بعد الانقلاب الأبيض الذي قاده على أخيه الأكبر والملك سعود بن عبد العزيز عام 1962.

كما قال الموقع إنه وفي سلسلة الاغتيالات تم اغتيال وزير الدفاع والطيران منصور بن عبد العزيز بطريقة غامضة، ورغم صغر سنه مقارنة بأخويه سعود وفيصل وحتى خالد وفهد إلاّ أن اعتماد أبيه عبد العزيز عليه ربما كان يفوقهم جميعاً، حيث كان وزيراً للدفاع والطيران معاً وقد شارك مع والده في بعض المعارك، كما وضع الخطط الأولى لتكوين وتطوير الجيش السعودي، الأمر الذي دعا بعض المحللين السياسيين للقول إنه كان أحد أقوى المرشحين لخلافة والده عبد العزيز رغم ترتيبه المتأخر عمرياً عن إخوته بسبب موقعه كوزير دفاع قوي وصلاته المتينة مع البريطانيين والأمريكيين لكونه وزيراً للدفاع وهو لم يتجاوز الثلاثين من العمر.

وبيّن الموقع أن الروايات حول مقتله تضاربت، فبينما أشارت إحداها إلى أنه توفي متسمّماً بالكحول بعد حفلة استضافها حاكم الرياض الأمير ناصر أحد أكبر إخوته، قالت أخرى: إنه توفي في رحلته إلى باريس مع أخويه الكبيرين فيصل وخالد، حيث وقع مغشياً عليه بعد وصول الطائرة إلى باريس، لكن العديد من المحللين السياسيين لا يقبلون مثل ذلك ويرون أن إخوته اغتالوه باعتباره المرشح الأقوى كولي عهد بدلاً منهم.

كما ذكر الموقع أن محمد بن نايف بن عبد العزيز تعرض بدوره إلى أربع محاولات اغتيال فاشلة كان آخرها عام 2009 وهو الذي كان نائباً لوزير الداخلية آنذاك وحدثت تلك المحاولة في منزله بجدة عندما كان يستقبل ضيوفه، وقد طلب أحد المواطنين لقاءه فسمح له، وعندما دخل تعثر ثم داس على زر بهاتف جواله فتناثرت أشلاؤه.

وأضاف الموقع: إن هذه المحاولة لم تكن الأخيرة في سلسلة الاغتيالات داخل العائلة المالكة والتي غالباً ما تنتهي بالموت عن طريق السم أو بطرق طبية أخرى، وهذا ما حدث مع الملك خالد وسواه الذين لم تعلن أسماؤهم، ولعل تحطم طائرة منصور بن مقرن مؤخراً يأتي في هذا السياق، فالأسرة السعودية غامضة في تعاملاتها وتصفيات بعضها ولعل الاغتيالات ـ والكلام للموقع ـ لم تشمل الأسرة وحدها بل شملت رموز المعارضة في السعودية ومنها قتل المعارض السعودي البارز ناصر السعيد الذي كان أبرز وأشهر وأول معارض لنظام بني سعود منذ تأسيس المملكة.

وختم الموقع بالقول: إذا ما تم كشف الاغتيالات داخل الأسرة الحاكمة السعودية أو معارضيها، فإن أسماء كثيرة ستبرز.