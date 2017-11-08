ص 4:04 2017/11/8

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف أمس تطورات الوضع في سورية وعدداً من القضايا الدولية الملحة.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيان لها نشرته على موقعها الرسمي أن الوزيرين تبادلا الآراء بشأن الأزمة في سورية إضافة إلى التعاون الثنائي وعدد من القضايا الدولية الملحة في ظل نتائج زيارة العمل التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران في الأول من الشهر الجاري.

إلى ذلك وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الموريتاني اسلكو ولد أحمد يزيدية في موسكو أكد لافروف أن مكافحة الإرهاب في الأراضي السورية تقترب من نهايتها وهذا يجعل العملية السياسية بما يخص حل الأزمة في سورية أكثر حيوية، مبيناً أن مؤتمر الحوار الوطني السوري سيبدأ قريباً لكن لا موعد رسمياً له حتى الآن.

وأوضح لافروف أن المهمة الأساسية لمؤتمر الحوار الوطني السوري تتمثل في تهيئة الظروف الملائمة للحوار الشامل في سورية وفق قرار مجلس الأمن 2254 والتوصل إلى اتفاق على أساس الإجماع المشترك، مبيناً أن موعد إطلاق المؤتمر سيكون في الأفق القريب لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد موعد رسمي ويجري حالياً الاتفاق على جدول أعمال المؤتمر ومدته وتنظيمه.

ودعا لافروف «المعارضة» المقيمة خارج سورية للسعي نحو حل الأزمة وتغليب مصلحة البلاد على مصالحها الشخصية، لافتاً إلى أن هذه «المعارضة» تلقت دعم الدول الأجنبية واستخدمت من قبلهم للعمل ضد الحكومة السورية.

وأعرب لافروف عن اعتقاده بأن هذا المؤتمر سيفعل أيضاً دور الأمم المتحدة، موضحاً أن موسكو على تواصل مستمر مع المبعوث الدولي الخاص إلى سورية وكذلك مع الدول الغربية والإقليمية بما فيها الولايات المتحدة الأميركية لإطلاعهم على جميع الخطوات التي تتخذ والأمور التي يجب مناقشتها للوصول إلى أكبر فعالية من المؤتمر.

من جهته أكد وزير الخارجية الموريتاني أن الحوار هو الحل الوحيد لحل الأزمة في سورية، معرباً عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها الدبلوماسية الروسية في محادثات جنيف وأستانا.

في غضون ذلك كشف رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الفريق فاليري غيراسيموف أن عسكريين من الأمريكتين وأوروبا الغربية ودول الشرق الأوسط يقودون التنظيمات الإرهابية في سورية.

وأشار غيراسيموف في اجتماع لكوادر وزارة الدفاع الروسية في موسكو أمس، إلى أنه تم تدريب هياكل «قيادة» الإرهابيين في معسكرات خاصة تحت إشراف مدربين من دول الشرق الأوسط وأوروبا الغربية والأمريكتين وأن ضباطاً من القوات الخاصة في هذه البلدان كانوا يترأسون الإرهابيين مباشرة ويعملون معهم في العديد من الحالات.

وبين غيراسيموف أنه خلال العامين الماضيين تم تدمير تشكيلات الإرهابيين في أهم المناطق وفتح طرق المواصلات الأساسية، مشيراً إلى أن التنظيمات الإرهابية كانت مجهزة تجهيزاً جيداً بالأسلحة والمعدات العسكرية وكان بحوزتهم نحو 1500 دبابة وعربة مدرعة وأكثر من 100 ألف بندقية ومدافع هاون تم ضبطها من القوات السورية، إضافة إلى إمدادهم بالذخيرة باستمرار من الخارج.

وأشار المسؤول العسكري الروسي إلى أنه منذ بدء مشاركة روسيا في الحرب على الإرهاب في سورية قبل نحو عامين تم القضاء على أكثر من 54 ألف إرهابي.

على صعيد آخر، أكدت وزارة الدفاع الروسية نقل المراسلين والعسكريين الروس الذين أصيبوا مساء أمس الأول بانفجار لغم أرضي في مدينة دير الزور إلى روسيا للعلاج.