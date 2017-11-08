دمشق ـ دانية الدوس: ص 4:04 2017/11/8

ركّزت جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدت أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس على القضايا الإدارية والسكنية والاقتصادية إذ ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي الخاص بالتعاون السكني ومعالجة واقع وإشكاليات المناطق الحرة تشريعياً وإجرائياً واستعرض كذلك مراحل تنفيذ برنامج مشروع سورية ما بعد الأزمة.

ففي التفاصيل وبهدف منح قطاع التعاون السكني المزيد من المرونة لتمكينه من المساهمة بشكل فاعل في تشييد وتوفير المساكن في مرحلة إعادة الإعمار ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي الخاص بالتعاون السكني ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

كما وافق المجلس على منح مؤسسة الإسكان العسكرية سلفة مقدارها مليار وسبعمئة وثلاثة وأربعون مليون ليرة سورية لتسديد أجور ورواتب العاملين لديها عن الربع الرابع من العام الجاري.

وطلب مجلس الوزراء من كل الوزارات توفير الإجراءات والقوانين والتشريعات والقروض وكل المستلزمات لمضاعفة وتيرة العمل في المدن والمناطق الصناعية باعتبارها بيوت إنتاج كبيرة وتشكل اللبنة الأساسية لدفع عملية التنمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات وتخفيض الاستيراد والتوسع بالتصدير، مؤكداً أنه على جميع الفعاليات الاقتصادية «التجارية والصناعية والزراعية والمصدرين» العمل لتحقيق الغرض المرجو من إطلاق شعار « صنع في سورية» العام القادم ليكون رسالة للعالم بانتصار سورية في الحرب الإرهابية التي تستهدفها.

وكلف المجلس وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية ومصرف سورية المركزي تفعيل دور مؤسسة ضمان مخاطر القروض بهدف توفير الضمانات اللازمة التي تساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجعها على الاستمرار بإنشاء مشروعات في القطاعات الصناعية والحرفية والخدمية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق تنمية اقتصادية وزيادة الإنتاج.

وناقش المجلس مشروع مرسوم بإحداث «مديرية التنمية الإدارية» في كل وزارة وذلك ضمن إطار تنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد، وبهدف وضع إطار ناظم لضبط إيقاع العمل الإداري وتبسيط إجراءاته وتخفيف تكاليفه وضمان تكامليته وتفعيل عمل مديريات التنمية الإدارية المحدثة، ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره بعد الأخذ بملاحظات الوزراء.

وطلب المجلس من جميع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة معالجة واقع وإشكاليات المناطق الحرة تشريعياً وإجرائياً باعتبارها الداعم الأساسي للاقتصاد الوطني ولتجسد الفكرة الأساسية التي أنشئت هذه المناطق من أجلها.

كما وافق المجلس على نقل ملكية العقارين رقمي (1924- 1925) في منطقة شهبا العقارية والمساحة الشاغرة من العقار رقم /702/ في منطقة العفينة العقارية التابعة لمحافظة السويداء لاسم المؤسسة العامة للإسكان لتشييد مشروع سكني عليها وذلك بغية تلبية حاجة المؤسسة العامة للإسكان من الأراضي اللازمة لتنفيذ خططها السكنية في محافظة السويداء.

كما استعرض مجلس الوزراء مراحل تنفيذ برنامج مشروع سورية ما بعد الأزمة الذي تمحور حول البناء المؤسسي وتعزيز النزاهة وتطوير وتحديث البنى التحتية والنمو والتنمية والحوار الوطني والتنمية الإنسانية إضافة إلى عرض الجهات المشرفة على تنفيذ كل محور وفرق العمل، وطلب المجلس من وزارة الإدارة المحلية والبيئة وضع آلية لتحسين المشهد العام لمراكز المدن ومعالجة التشوه البصري في الأبنية العامة والخاصة والبدء بعمليات ترميم هذه الأبنية وتجميلها بصرياً.