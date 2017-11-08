ص 4:04 2017/11/8

تزامناً مع الانكسارات المتتالية لتنظيم «داعش» الإرهابي أمام ضربات الجيش العربي السوري تكاثرت في الآونة الأخيرة الشواهد المؤكدة على العلاقة الوثيقة بين «تحالف واشنطن» والتنظيم التكفيري الذي لجأ مرات متكررة إلى الحضن الأمريكي لإنقاذه من الهلاك المحتم بعد أن فشل في تحقيق الدور المسند إليه من الاستخبارات الأمريكية، حيث كشفت مصادر موثوقة عن قيام مروحيات أميركية بنقل متزعمي «داعش» من مدينة الميادين قبل وصول وحدات الجيش العربي السوري إلى المدينة لتطهيرها من التنظيم التكفيري.

وذكرت مصادر إعلامية ومحلية في مدينة الميادين لوكالة «نوفوستي» الروسية أن مروحيات أمريكية نقلت متزعمي تنظيم «داعش» إلى اتجاه غير معروف قبل فترة وجيزة من وصول وحدات الجيش العربي السوري إلى مشارف المدينة.

وأكد محمد عوض حسين أحد سكان مدينة الميادين أن المروحيات الأمريكية قامت أولاً بطيران التفافي في المنطقة قرب إحدى مزارع المدينة ومن ثم بدأت بالقصف وشوهدت عدة مروحيات أميركية أخرى فيما كان متزعمون أجانب من تنظيم «داعش» الإرهابي بانتظارها على الأرض وعمدت إلى نقلهم خارج المدينة.

ونقلت «سانا» عن المواطن «حسين» البالغ من العمر 79 عاماً تأكيده أنه سمع صوت المروحيات الأمريكية القادمة للمنطقة تبع ذلك أصوات غارات جوية هائلة للتغطية على عملية نقل وإجلاء متزعمين من تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأشار سكان محليون في مدينة الميادين إلى أنهم شاهدوا سيارات تنقل اثنين من متزعمي «داعش» الأجانب مع أسرهما من مدينة الميادين إلى مكان تمركز مجموعة للتنظيم التكفيري حتى وصول مروحيات أمريكية نقلتهم إلى جهة مجهولة.

وفي المحصلة فإن إخلاء «التحالف الأمريكي» لمتزعمي «داعش» لا يعدو أن يكون حلقة في سلسلة فضائح واشنطن وتحالفه اللاشرعي ودعمها للإرهاب حيث قامت خلال الأشهر الماضية بنقل المئات من إرهابيي «داعش» من جبهات القتال في الرقة والطبقة والمنصورة إضافة إلى تزويدهم بمعلومات استخباراتية لشن هجمات إرهابية على التجمعات السكنية في البادية السورية.