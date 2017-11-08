ص 3:03 2017/11/8

جدّدت المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية خرقها اتفاق منطقة تخفيف التوتر عبر استهدافها بالقذائف عدداً من الأحياء السكنية في دمشق.

وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق أن المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية استهدفت مساء أمس بقذائف الهاون شارع 29 أيار وحي الشاغور ومنطقة العباسيين السكنية ما تسبب بارتقاء شهيد وإصابة 16 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة.

كما استشهد ثلاثة أشخاص باعتداء مجموعة مسلحة على سيارتين على طريق عريقة – حران في ريف السويداء الشمالي الغربي.

وذكر مصدر في قيادة شرطة محافظة السويداء في تصريح لمراسل (سانا) أن مجموعة مسلحة هاجمت مساء أمس الأول سيارة تقل مجموعة أشخاص على طريق عريقة – حران على أطراف منطقة اللجاة ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة آخر وخطف ثلاثة آخرين.

وأضاف المصدر: أثناء توجه مجموعة من الأشخاص إلى المكان لإنقاذ المصاب انفجرت عبوة ناسفة زرعها المسلحون بجانب الطريق ما أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة 5 آخرين.