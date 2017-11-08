ص 3:03 2017/11/8

أكد الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هلال الهلال ورئيس الحزب الشيوعي الروسي غينادي زوغانوف أهمية تضافر الجهود لإفشال المخططات الأطلسية ـ الأمريكية ضد سورية وروسيا ومواصلة التعاون بين البلدين في محاربة الإرهاب.

وشدّد الهلال وزوغانوف خلال لقاء أمس في موسكو على هامش المنتدى الدولي للقوى اليسارية في العالم بمناسبة الذكرى المئوية للثورة الاشتراكية في روسيا على ضرورة تعزيز علاقات التعاون التقليدية بين الحزبين الصديقين.

وذكرت «سانا» أن الهلال وزوغانوف تبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا المطروحة على جدول الأعمال الإقليمي والدولي ووقعا اتفاقاً للتعاون بين حزب البعث العربي الاشتراكي والحزب الشيوعي الروسي للأعوام الثلاثة القادمة.

بدوره أكد رئيس الحزب الشيوعي الروسي أن روسيا تدعم على الدوام نضالات الشعب السوري العادلة، مشدداً على أن محاربة الإرهابيين والقتلة هي قضية شرف بالنسبة لموسكو.

ورداً على سؤال لمراسل (سانا) في موسكو، قال زوغانوف: تحدثت إلى الرئيس فلاديمير بوتين مراراً عندما بدأ الإرهاب يضرب سورية وأخبرته أن هؤلاء الإرهابيين والمجرمين إذا سيّطروا على المنطقة فسيشكل ذلك كارثة على روسيا ويمتد تأثير الإرهاب إلى منطقة القوقاز وآسيا الوسطى.

وأضاف زوغانوف: إن الدعم الذي قدمته روسيا لسورية ومساندتها عسكرياً في مواجهة الإرهاب كان مسألة شرف بالنسبة لنا وكان خياراً صائباً مئة بالمئة، ونحن سنواصل مساعدتها عسكرياً وإنسانياً ونعتبر ذلك ليس واجباً أممياً فقط بل هو تحصين لأمن بلادنا أيضاً ضد هذا الشر الإرهابي.

كما بحث الهلال في لقاء آخر مع عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الكوبي خوسي رامون بليير آفاق التعاون بين حزب البعث العربي الاشتراكي والحزب الشيوعي الكوبي بما يعزز وحدة وتضامن الشعبين في مواجهة الهجمات الأميركية المعادية للبلدين.

وأجرى الهلال لقاء ثالثاً مع الأمين العام للحزب الشيوعي البيلاروسي إلكسي سوكول، أكد فيه أن سورية تواصل حربها على الإرهاب بمساعدة ومساندة أصدقائها وحلفائها الأوفياء، منوهاً بأهمية مشاركة الشركات والمؤسسات البيلاروسية في عملية إعادة إعمار سورية بعد القضاء على آخر بؤر الإرهاب الدولي فيها قريباً.

حضر اللقاءات عن الجانب السوري عضو القيادة القطرية لحزب البعث – رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الدكتور مهدي دخل الله وعضو القيادة القطرية لحزب البعث – رئيس مكتب الاقتصاد الدكتور عمار السباعي والسفير السوري في موسكو الدكتور رياض حداد وعضو مجلس الشعب – رئيس مكتب الفروع الخارجية في الاتحاد الوطني لطلبة سورية باسم سويدان.