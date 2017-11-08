ص 3:03 2017/11/8

أكد رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ تقدير سورية للمواقف المبدئية والثابتة لحكومة وشعب موريتانيا تجاه الحرب التي تشن ضد الشعب السوري ومؤسسات دولته.

وأشار صباغ خلال لقائه أمس سفير جمهورية موريتانيا بدمشق علي ولد أحمد علي في مبنى المجلس إلى متانة الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع الشعبين في سورية وموريتانيا, مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين والتي عكسها استمرار عمل السفارة الموريتانية بدمشق رغم الضغوط التي تعرضت لها حكومة موريتانيا من أجل قطع تلك العلاقات.

بدوره, أكد السفير الموريتاني وفق ما ذكرت «سانا» أهمية تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين سورية وموريتانيا وتنفيذها على أرض الواقع والتي تشمل قطاعات الإسكان والإعمار والثقافة والتعليم والأوقاف, مشيراً إلى ضرورة العمل على تكثيف الزيارات البرلمانية المتبادلة بما يسهم في تقارب شعبي البلدين وتحقيق مصالحهما المشتركة.

وفي سياق متصل تركز اللقاء الذي جمع أعضاء جمعية الأخوة السورية الموريتانية في مجلس الشعب بالسفير الموريتاني على بحث سبل تعزيز وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين وإمكانية استئناف نشاط المركز الثقافي السوري في العاصمة نواكشوط وتشجيع غرف الصناعة السورية على الاستثمار في موريتانيا.