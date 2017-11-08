ص 3:03 2017/11/8

بدأ المئات من أهالي مدينة دير الزور وريفها بالعودة إلى منازلهم براً من خلال شركات النقل التي بدأت بتسيير رحلاتها من دمشق إلى محافظة دير الزور بعد إعادة الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إليها وتطهيرها من إرهابيي تنظيم «داعش».

وذكر مراسل (سانا) في دير الزور أن عشرات العائلات حطت رحالها في مدينة دير الزور تقلها حافلات النقل العامة، حيث بدأت شركات النقل بتسيير رحلاتها من دمشق إلى مدينة دير الزور وبالعكس، مؤكداً أن الطرق البرية آمنة، حيث تعمل النقاط العسكرية والشرطية المنتشرة على جانبي الطرق على تأمين المسافرين.