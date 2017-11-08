ص 3:03 2017/11/8

في إطار معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق عقد المجلس الأعلى السوري ـ اللبناني أمس اجتماعاً ضم ممثلين عن الجانبين في معبر جديدة يابوس بريف دمشق.

وبحث المجتمعون سبل تطوير التعاون بين الجانبين وآليات تنظيم حركة مرور الأشخاص بين البلدين عبر المعابر النظامية ومكافحة العبور غير الشرعي للأشخاص عبر معابر غير نظامية بين منطقتي المصنع وجديدة يابوس.

وناقش الجانبان تخفيف الإجراءات وتبسيط الآليات المطبقة على عبور السوريين إلى لبنان بما يضمن حركة طبيعية للأشخاص بين البلدين، مؤكدين على ضرورة استمرار التنسيق وتطوير آليات العمل بين الجانبين بما يرتقي بأساليب العمل ويطورها لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.