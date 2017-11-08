ص 3:03 2017/11/8

أكدت لوردس سيرفانتس ماركيز السكرتيرة العامة لمنظمة التضامن مع شعوب آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية «أوسبال» حتمية انتصار سورية على المؤامرة التي حيكت ضدها من قوى الإمبريالية العالمية والرجعية العربية.

ونوهت سيرفانتس ماركيز، خلال لقائها السفير السوري في كوبا الدكتور إدريس ميا، بانتصارات وتضحيات الجيش العربي السوري, مؤكدة أن منظمة «أوسبال» تقدر عالياً القيادة الحكيمة للسيد الرئيس بشار الأسد وتمسكه بسيادة واستقلال سورية.

وذكرت «سانا» أن سيرفانتس ماركيز شددت على أن المنظمة لم يكن لديها أي شك بحتمية انتصار سورية على هذه المؤامرة المتواصلة ضدها منذ سنوات بهدف «إسقاط» هذا البلد المقاوم والمدافع عن المبادئ والقيم والمتمسك بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي للضغط عليه للتخلي عن مواقفه المبدئية حيال القضايا الإقليمية والعالمية.

وشددت على أن المنظمة ستبقى إلى جانب سورية وستسعى دائماً لنقل حقيقة ما يجري من إرهاب أعمى مدعوم من قوى ودول لا تريد الخير للشعب السوري.