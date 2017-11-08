طلال الكفيري ص 1:01 2017/11/8

بات الاحتطاب الجائر والمطل برأسه منذ أكثر من عامين على مواقعنا الحراجية بمنزلة البوابة اللاشرعية للمتاجرين بهذه الأحطاب في الأسواق السوداء وللباحثين عن الأرباح المالية السريعة داخل بواطن هذه المواقع، كيف لا وسعر الطن الواحد من هذه الأخشاب قد وصل إلى حوالي 60 ألف ليرة ليتضح أن المسوغ الذي تلطى بظله هؤلاء ألا وهو تدفئة عظامهم وعظام أطفالهم المتراقصة ألماً من شدة البرد قد أصبح من الماضي وما إقدامهم على «إعدام» آلاف الأشجار الحراجية إلا أكبر دليل على ذلك.

والمتصفح لسجل دائرة حراج السويداء سيلحظ أن المساحة التي تم تقطيع أشجارها من جذورها قد وصلت وفق رئيس دائرة حراج السويداء المهندس أنس أبو فخر إلى حوالي 600 هكتار طبعاً منذ بداية الأزمة وحتى الآن، مشيراً إلى أن الدائرة تمكنت منذ بداية هذا العام ولغاية تاريخه من مصادرة 7 أطنان من الحطب الصناعي والوقيد عدا عن مصادرة 7 سيارات كانت محملة بالأحطاب ودراجة نارية إضافة إلى مصادرة 5 مناشير آلية و8 يدوية، علاوة على ذلك فقد نظمت الدائرة حوالي 107 ضبوط حراجية بحق المعتدين عن هذه الحراج، فضلاً عن ذلك فقد تم إصدار 19 قرار نزع نفذ منها 9 قرارات وذلك من جراء قيام بعض الأشخاص بحراثة الأراضي الحراجية وتحويلها إلى زراعية إضافة لتشييد أبنية داخل بعض المناطق الحراجية.

وأضاف أبو فخر: إن الدائرة تعاني من عرقلة عملها من قبل الأشخاص الخارجين على القانون من خلال مخالفة الضابطة في تأدية عملها.

ومن ناحية ثانية قال: إن الغراس المنتجة من المشاتل الحراجية والجاهزة للتوزيع لموسم 2017- 2018 بلغت 114 ألف غرسة حراجية. مضيفاً: إنه سيتم هذا الموسم تحريج حوالي 178 هكتاراً ولاسيما المواقع التي طالها التعدي الجائر.