ص 2:02 2017/11/8

أكدت الفنانة نسرين طافش أن خوضها تجربة الغناء مدروسة جيداً وليست عبثاً، موضحة أن حلم الغناء كان يراودها منذ أن كانت في المعهد.

وعن الانتقادات التي وُجهت لها بسبب صوتها واتجاهها للغناء، علقت قائلة: «في بعض الانتقادات بسمعها من الدانة تخرج من الدانة الثانية.. لأن بيكون هدفها فقط التجريح والانتقاص من نجاح الآخرين». وأوضحت خلال مقابلة لها عبر فضائية «أغاني أغاني»، «أن المجتمع الغربي أكثر استيعاباً لتعدد المواهب، حيث من الممكن أن يكون هناك طبيب ويؤلف كتاباً أو يلحن أغاني، لكن في المجتمع العربي من الصعب حدوث ذلك».

