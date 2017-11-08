ص 2:02 2017/11/8

حقق فيلم النجمة العالمية «كيت وينسلت»The Mountain Between Us ، إيرادات وصلت إلى 46 مليون دولار أمريكي حسبما نقلت رويترز. وهو عمل تدور أحداثه في يوم تجتاحه عاصفة ثلجية، حيث يلتقي غريبان هما: كيت وينسلت وإدريس ألبا، ينتظران رحلة في مطار مدينة «سولت لايك»، لكن الأجواء باردة ولا توجد طائرات، فتقترح وينسلت التي تجسد دور الكاتبة «آشلي نوكس» على ألبا الذي يجسد دور الطبيب «بن باين»، استئجار طائرة خاصة. الفيلم من إخراج: الفلسطيني هاني أبو أسعد.