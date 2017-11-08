ص 2:02 2017/11/8

فاز عامل إيطالي ببطولة أول دورة لكأس العالم في صنع التيراميسو، أشهر الحلويات الإيطالية، إثر منافسة محتدمة شارك فيها 700 شخص. وقد تواجه المتنافسون خلال يومين لإعداد أفضل قالب تيراميسو، والذي يعني اسمه بالإيطالية «ارفع لي معنوياتي».

وقال الفائز «أندريا تشيكوليلا» لصحيفة «ميرور»: أحلم بأن أصبح صانع حلوى، وأفتح محلاً صغيراً أقدم فيه الحلويات التقليدية. وبحسب خبراء في فن الطبخ، مؤلف الوصفة الأصلية للتيراميسو هو «روبرتو لينغوانوتو»، صانع حلويات من «فينيتو»، صمم قالب الحلوى هذا في الستينيات والسبعينيات.

