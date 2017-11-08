د. صـلاح صـالح ص 2:02 2017/11/8

في الأسس الكبرى لاستعراف الذات والعالم إنّ ما يعبّر عن جوهر المرء هو مجمل التساؤلات العميقة التي يطرحها المرء على نفسه، وعلى العالم المحيط، السؤال هو المعبر الفعلي عن حقيقة المرء ومستواه ومستوى تطلعاته، خلافاً للجواب الذي يرتهن معظمه بنوعية السؤال الذي يحدد مسبقاً معظم ملامح الجواب، وفي السيرورة الثقافية المتأسسة على إجلال الأسئلة المقلقة الكبرى ينشأ طرح الفرضيات أساساً لبناء المعارف الإنسانية في شتى الميادين، بوصف الفرضية تشتمل السؤال وتشتمل طرح مقادير متفاوتة من الإجابات المقترحة، ليأتي البرهان، أو البحث في إطار البرهان شكلاً من أشكال الناتج التلقائي المتأسس على طرح الفرضية.

من تلك الفرضيات المتعلّقة بذاتنا الجمعية العربية ما طرحه الباحث المصري الدكتور نجيب البهبيتي في كتابه (الشعر العربي في محيطه القديم) بخصوص الفرضية الذاهبة إلى استحالة نشوء الشعر العربي القديم (الجاهلي) في معزل عن الإسهام المصري الفرعوني في إنشائه. فهذا الشعر العظيم في حينه، والعظيم في حيننا أيضاً، يستصعب الباحث إمكانية وجوده بعيداً عن الأصابع الفرعونية التي أبدعت كل ذلك الإرث المصري العظيم في وادي النيل الذي تفصله مساحات شاسعة، وبحر كبير عن منابعه في الجزيرة العربية، وللبرهنة على الإسهام المصري المفترض يلجأ الباحث إلى التوراة التي يرميها بجميع ما ينزع عنها فكرة القداسة، بوصف التوراة الحالية تأليفاً أنجزه عدد من اليهود المتعصبين المفتقرين إلى الحد المقبول من الموضوعية والنزاهة، والقدرة على التفريق بين الوقائع التاريخية والأساطير، وليس في مآخذ الباحث على النص التوراتي ما يثير الاستغراب، بل المستغرب هو لجوء الباحث ذاته إلى النص المتّهم ذاته من أجل البرهنة على الفرضية الذاهبة إلى أنّ الفراعنة هم الذين علّموا العرب نظم الشعر، وعلموهم أيضاً تطوير لغتهم العربية، وضبطها، وكتابتها.

أخذ الباحث قصّة النبي إبراهيم ورحلته المسرودة في التوراة من العراق إلى الشام فمصر، التي يلتقي فيها فرعونها الموحّد، حسب الباحث المصري، الذي يستنكر على سرد القصة التوراتية أن تكون (هاجر) التي أنجبت لإبراهيم ولده إسماعيل مجرّد جارية مصرية تخدم ضرّتها (سارة) بل جعلها الباحث أميرة فرعونية، ربيت في قصر فرعون، وتعلّمت جميع ما تتعلمه الأميرات. وعندما أنجبت إسماعيل نقلت إليه جميع ما تعلّمت، وبعد طردها إلى قلب صحراء الجزيرة العربية مع ولدها زوّجته امرأة عربية من قبيلة (جرهم)، وأنجبت تلك العربية الجرهمية من إسماعيل اثني عشر ولداً تذكر التوراة أسماءهم واحداً واحداً، وإسماعيل ساعد والده في بناء كعبة مكة مركزاً للعبادة ونشر عقيدة التوحيد، والمهم في كتاب البهبيتي أن إسماعيل هو الذي علّم العرب لغتهم، وعلّمهم الكتابة ونظم الشعر، بعد أن تعلّم هذا الفن عن أمّه الأميرة الفرعونية، حدث ذلك في مطلع الألف الثانية قبل الميلاد, فكان إسماعيل جماع ثقافتين عريقتين، الأكادية التي أخذها عن والده، والمصرية الفرعونية التي أخذها عن والدته، مضيفاً إليها ما أخذه عن العرب الذين عاش بين ظهرانيهم.

لا تكمن المشكلة في افتراض السيدة هاجر أميرة فرعونية. لكن المشكلة في هذا الشأن مشكلة منهجية ماثلة في بناء أنساق معرفية متراكبة، أو مركّبة على مجرّد فرضية تتضمّن في ذاتها أسباب تقويضها، بالمقدار الذي تتضمّنه من أسباب صحّتها، الفرضية قائمة على أدلة عقلية تتساوى عوامل دعمها مع عوامل نقضها ونفيها، إضافة إلى النهج الانتقائي الذي اعتمده الباحث في التعاطي مع التوراة التي يؤسس بحثه على نقضها منذ البداية، ثم يأخذ منها ما يوافق أفكاره، ويرفض ما لا يوافقه، مع ضرورة التنويه بالجهد الكبير الذي بذله الدكتور في إضاءة مقاطع واسعة من الثقافة وتاريخ الثقافة، مقاطع ما زالت تقبع في الظل، وبالحري: تقبع في التعتيم المتعمّد على المستويين العربي والعالمي، مع التنويه الموازي بالحس العروبي الذي أشاعه البهبيتي على امتداد عمله الكبير.