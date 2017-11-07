ص 3:03 2017/11/7

أحكمت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة سيطرتها على قرية سرحا الشمالية بريف حماة الشمالي الشرقي.

وأفاد مراسل (سانا) في حماة بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة واصلت عملياتها في ملاحقة إرهابيي تنظيم «جبهة النصرة» بالريف الشمالي الشرقي واستعادت السيطرة على قرية سرحا الشمالية غرب بلدة أثريا بعد تدمير آخر تجمعات وتحصينات التنظيم التكفيري فيها.

وأشار المراسل إلى أن وحدات الجيش لاحقت فلول إرهابيي «جبهة النصرة» في محيط القرية، بينما بدأ عناصر الهندسة في الجيش العربي السوري بإزالة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها إرهابيو تنظيم «جبهة النصرة» بين منازل المواطنين وفي الساحات العامة والشوارع الرئيسة.