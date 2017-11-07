دمشق ـ دانية الدوس: ص 3:03 2017/11/7

لم تثن زيارة العمل الشاقة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أول أمس برفقة عدد من الوزراء إلى المنطقتين الصناعية والحرة في عدرا عن إصراره والوفد الحكومي معه على القيام أمس بزيارة مماثلة لمدينة المعارض والأسواق الدولية لتحديد موعد إطلاق الدورة الـ(60) القادمة من معرض دمشق الدولي وإعداد رؤية تنموية استثمارية للمدينة على مدار العام ومناقشة متطلبات إطلاق الدورة القادمة، ليقوم بعدها بزيارة لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للاطلاع على واقع عملها وإيجاد سبل تطويرها باعتبارها النواة الأساسية للاقتصاد عبر التاريخ.

وقد بدأ الوفد زيارته لمدينة المعارض بتكريم القائمين والعاملين على إنجاح دورة المعرض الـ(59) لهذا العام.

وفي كلمة له بيّن رئيس مجلس الوزراء أن معرض دمشق الدولي في دورته الـ(59) شكل إعلاناً مباشراً عن انتصار سورية في حربها على الإرهاب وبدء إعادة عجلة الإنتاج في كافة القطاعات، وبالتالي إعلان الدخول في مرحلة التعافي الاقتصادي والمالي، والبدء بعهد جديد نؤكد فيه انتصارنا على الإرهاب، معرباً عن تقدير الحكومة لكل العاملين الذين بذلوا جهوداً كبيرة وساهموا في نجاح المعرض من خلال العمل بروح الفريق الواحد.

ولفت خميس إلى وجود إحصائية رسمية تشير إلى دخول المنتجات السورية إلى أسواق 90 دولة حول العالم في ختام تسعة أشهر من التصدير قدمت له الحكومة كل الدعم ابتداء من دعم الإنتاج عبر مدخلاته وحوامل الطاقة وتهيئة المدن والمناطق الصناعية.. وصولاً إلى دعم الشحن ومئات المنتجات السورية «زراعية وصناعية نسيجية وهندسية وكيميائية وتقليدية» تمكنت من التدفق إلى الكثير من الأسواق التصديرية معلنة تعافي الاقتصاد السوري بعد سبع سنوات حرب وتدمير وحصار، مبيناً أن المؤشرات تظهر أن 80 % من المنتجات السورية التي كانت تصدر قبل الأزمة عادت إلى أسواقها وبدأت تأخذ مواقعها مجدداً, موضحاً أن الحكومة التزمت بدعم الصادرات عبر الشحن المجاني لعقود معرض دمشق الدولي والرقم سيصل إلى 4 مليارات ليرة في حال نفذت كامل العقود، بالإضافة إلى أشكال أخرى للدعم والتشجيع.

وأوضح المهندس خميس أن الوضع الاقتصادي والمالي في تحسن ملحوظ وذلك بفضل سياسة دعم الإنتاج في كل قطاعاته، وتصدي الحكومة لمعالجة ملفات كبيرة منها معالجة القروض المتعثرة بكثير من الحكمة والدقة وقد تم استرداد أكثر من 60 مليار ليرة وهناك تسويات بمليارات الليرات قيد المعالجة والتحصيل وإعادة تأجير الممتلكات العامة وفق الأسعار الرائجة وانتهاج سياسة استيراد مُحكمة تم من خلالها القضاء تماماً على الفساد الذي كان يمارس عند الحصول على إجازات الاستيراد ما ساعد في رفد الخزينة بـ 18 مليار ليرة.

وأوضح أن الدولة تتجه حالياً نحو امتلاك مظلة استثمارية متطورة تتضمن الكثير من المحفزات المهمة والمشجعة على بيئة العمل في سورية، مبيناً أن وضع الليرة جيد وذلك بفضل الخطوات التي اتخذتها الدولة لتعزيز موقع الليرة وتثبيت سعر الصرف، مؤكداً أن تحسن الليرة سيساعد على تخفيض الأسعار ورفع القدرة الشرائية للمواطن.

ولفت إلى أن مجمل ما تقوم به الدولة في سبيل تعزيز الاقتصاد ورفع وتيرة الإنتاج سيسمح بتوفير المزيد من فرص العمل والتصدير وتحقيق وفرة سلعية في أسواقنا المحلية تخفف من الاستيراد وتعزز من المنافسة وتسمح لاحقاً بإحداث خطوات حقيقية على مستوى تحسين دخل المواطن، مبيناً أن الحكومة تتطلع لتكون مدينة المعارض منطلقاً لنشاطات وفعاليات استثنائية تعكس النمو الاقتصادي والنشاط الصناعي والزراعي والحرفي والسياحي وعلى مدار العام ونريد أن تعج المدينة بالمعارض وأعتقد أنها ستكون غنية ومتنوعة في العام القادم وكما علمت هناك معارض للنسيج والغذائيات والمواد الكيميائية وفرص العمل وعدد من المعارض التقنية والمعارض المتخصصة بالطاقة وإعادة الإعمار هذا عدا عن معارض البيع وخاصة مهرجانات الأعياد وصنع في سورية.

وأشار إلى أن الحكومة لن توفر جهداً إلا وستدعم فيه كل ما يصنع وينتج في سورية ابتداء من المشروعات المتناهية الصغر وصولاً إلى أكبر المشروعات وأضخمها.

من جانبه بيّن المهندس فارس كرتلي مدير المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية أن الجهود التي بذلها العاملون ذللت الصعاب أمام تحقيق نجاح متميز في الدورة الـ/59/، مضيفاً: إن لقاء العاملين في المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية وتكريمهم المعنوي والمادي خير دليل على ذلك النجاح متوجهاً بالشكر لكل من ساهم بإنجاح المعرض من مؤسسات حكومية وقطاع خاص والإعلام الوطني.

الحكومة جاهزة للانفتاح على كل ما يجعل التنمية في الإطار الصحيح

بعد ذلك عقد الوفد اجتماعاً مع القائمين على اتحادات غرف «التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والمصدرين» بهدف وضع خطة استثمارية مشتركة لمدينة المعارض على مدار العام ووضع عناوين رئيسية لتكون الدورة الـ /60/ من معرض دمشق الدولي ناجحة بجميع التفاصيل.

واتفق المجتمعون على تحديد موعد إطلاق الدورة الـ60 من معرض دمشق الدولي بين 6و15 من شهر أيلول المقبل إضافة إلى أن يكون الشعار الاقتصادي للعام القادم هو «صنع في سورية» وضرورة وجود خطة شاملة للاستثمار في مدينة المعارض على مدار العام.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تتطلع لتكون مدينة المعارض منطلقاً لفعاليات اقتصادية واستثمارية وثقافية وترفيهية متنوعة بشكل مستمر، موضحاً أن الحكومة مستعدة لتقديم كل الدعم اللازم لتكون المدينة متميزة على جميع الصعد وتمارس دوراً رائداً في تطوير البنية الاقتصادية الوطنية.

ولفت خميس إلى ضرورة أن تكون الاتحادات رائدة في الاقتصاد السوري لدورها المهم في التنمية الاقتصادية وضرورة العمل برؤية واضحة منفتحة على المواطن سواء أكان منتجاً أو مستهلكاً بما يحقق المصلحة العامة.

وفي تصريح للصحفيين أكد خميس أن الدورة القادمة ستكون برعاية كريمة من السيد الرئيس بشار الأسد وأن جهوداً كبيرة ستبذل لتكون الدورة ناجحة بكل المعايير وتحقق الهدف المرجو على صعيد الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الاقتصاد السوري في حالة مطمئنة أكثر من أي وقت مضى خلال سنوات الحرب الإرهابية وأننا نسير في الاتجاه الصحيح ويحق لنا أن نفخر باقتصادنا الذي صمد طوال سنوات الحرب.

معرض كل أسبوع على مدار العام

بدوره بيّن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل أن مدينة المعارض خلال العام القادم ستشهد معرضاً كل أسبوع على مدار العام وستشهد نهضة عمرانية وسيكون هناك مجموعة من الأنشطة ومنفتحين ليكون هناك استثمار مع القطاع الخاص مقترحاً أن تكون أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع معرضاً للبيع المباشر في المدينة وأسواق للتنزيلات إضافة إلى المتنزهات لزيادة عدد الزوار «السياحة الشعبية».

من جانبه قدم كرتلي عرضاً حول الخطة الاستثمارية لمدينة المعارض خلال العام القادم والتي تتضمن 28 معرضاً خلال عام 2018.

ولفت المهندس بشر اليازجي وزير السياحة إلى ضرورة إدارة التفاصيل الخاصة بالمعرض والاهتمام بالجانب الاقتصادي، والتناسب بالوقت مع المعارض الدولية في الدول المجاورة.

وأشار وزير الإعلام المهندس محمد رامز ترجمان إلى ضرورة أن تكون المدينة عامل جذب وتقديم تسهيلات خاصة للاستثمار ووجود تنافسية بالعمل لتحقيق أفضل النتائج وتأمين المواصلات بيسر وسهولة إلى مدينة المعارض.

كما أشار المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة إلى أن الوزارة جاهزة لتقديم كل ما يلزم لخطة مدينة المعارض ودورة معرض دمشق الدولي لجهة النقل والبنية التحتية وكل الخدمات الأخرى.

أكثر من 150 شركة صناعية جاهزة لإقامة المعارض في المدينة

من جانبه أوضح وزير الثقافة محمد الأحمد ضرورة وجود أنشطة ثقافية وفنية خلال المعرض تشجع على ارتياده من المواطنين إضافة إلى وجود مسرح مكشوف يستقبل الفعاليات الثقافية وتنظيم نشاط ثقافي متميز على هامش المعرض يغطي مختلف الفعاليات الثقافية التي تعكس الحضارة السورية.

وأشار رئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع إلى ضرورة وجود رؤية اقتصادية واضحة المعالم للمعارض الصغيرة التي يمكن أن تنظم خارج المدينة وتقل مساحتها عن 500 متر مربع بحيث تتناسب مع إمكانية زيارتها من قبل المواطنين.

بدوره بيّن رئيس اتحاد المصدّرين محمد السواح أن الاتحادات عملت كفريق واحد مع الحكومة لإنجاح المعرض في دورته الـ/59/، مقترحاً أن تكون رؤية المعرض للعام القادم هي شعار «صنع في سورية».

من جانبه أوضح رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو أننا نشهد تحسناً اقتصادياً كبيراً والصادرات الزراعية شهدت تحسناً ملحوظاً والمنتجات الزراعية ستقطع الحدود إلى كل الدول.

رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أشار إلى الإجراءات الحكومية لتشجيع الصناعة السورية من قروض ميسرة واستيراد الآلات المستعملة ومعالجة موضوع المحروقات أعطت دفعاً قوياً للصناعة السورية لتعود كما كانت عليه قبل الحرب، موضحاً أن أكثر من 150 شركة صناعية جاهزة لإقامة المعارض في المدينة.

وبعد الانتهاء من زيارة مدينة المعارض قام رئيس مجلس الوزراء بزيارة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وعقد اجتماع عمل خاصاً ناقش فيه المحددات الأساسية لعمل هذه الوزارة والمؤسسات التابعة لها وآليات تطويرها، وكيفية وضع رؤية لعملها بما يضمن مواجهة المفرزات التي خلفتها الحرب ويرتقي بأدائها على كل المستويات ويعيد هيكلتها بتعزيز نقاط القوة ومعالجة مكامن الخلل وإعداد برامج تنفيذية وآليات متابعة فاعلة وتوضيح الأطر التشريعية الناظمة لعملها لتفعيل الدور المناط بها وترميم المفاصل الإدارية والاستثمار الأمثل للكوادر البشرية والتدريب المستمر لها بشكل ممنهج لتنمية قدراتها ومهاراتها في العمل المؤسساتي، حيث استعرض المجتمعون عمل المؤسسة العامة للتجارة الخارجية وتفعيل دورها في مرحلة إعادة الإعمار التي تشهدها سورية، وتطوير عملها لتكون داعمة للاقتصاد الوطني وتعزز تنافسية الدولة في الأسواق التجارية الخارجية وتطوير علاقاتها مع الدول العربية والأجنبية الصديقة بما يخدم مصالحها التجارية الاقتصادية، مبينين أهمية تركيز المؤسسة على فتح خطوط استيراد مع المؤسسات المحلية لمساعدتها على تسويق منتجاتها بشكل فعال.

كما تطرق القائمون للحديث عن آلية عمل هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات والسبل الكفيلة لدعم وتنويع الصادرات السورية مع الحفاظ على جودتها وزيادة كمياتها وتعزيز وجودها في الأسواق الخارجية، ومعوقات التصدير إلى الدول كافة وضرورة إيجاد الحلول المناسبة لها بما يسهم في تعزيز الصادرات السورية وفتح أسواق جديدة لها، منوهين بالتطور الكبير الحاصل في القطاع الاقتصادي حيث بلغت نسبة التصدير خلال السنة الماضية /70/ طناً في حين بلغت نسبة صادرات معرض دمشق الدولي وحدها /1250/ طناً.

وأكد المجتمعون ضرورة النهوض بعمل المناطق الحرة واستثمارها بالشكل الأمثل لتساهم في عملية التنمية الاقتصادية وتلبية حاجات السوق المحلية والدول المجاورة من البضائع وتحقيق إيرادات تغذي الخزينة العامة للدولة وتشجيع الفعاليات الاقتصادية المحلية والعربية والأجنبية لإقامة وتنفيذ واستثمار وتطوير المناطق الحرة بكل أنواعها حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بإنشاء فريق عمل متخصص لوضع الرؤية الصحيحة لعمل المناطق الحرة في جميع المحافظات وتوصيفه بشكل دقيق وسن التشريعات والقوانين المناسبة لتنظيم عملها.

وبهدف النهوض بأداء وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أكد خميس أهمية وضع رؤية جديدة لعمل الوزارة تواكب متطلبات إعادة الإعمار وتساهم في تنمية وتطوير البنية التنموية الشاملة، معتبراً أنه من غير المقبول الاستمرار بآلية العمل القديمة خصوصاً مع مرحلة التعافي الاقتصادي التي تشهدها سورية والتي تتطلب مضاعفة الجهود على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي استثناء أو مخالفة بمنح إجازات الاستيراد منذ شهر آب العام الماضي حتى الآن.

وبيّن خميس أن الاقتصاد السوري الذي صمد خلال سنوات الحرب واستطاع رغم كل المحاولات الإرهابية الممنهجة لتدمير منشآته أثبت أنه أقوى من كل المحاولات لإضعافه يتطلب تعزيز روح المبادرة والمسؤولية لدى العاملين في وزارة الاقتصاد للقيام بمسؤولياتهم في دعم الاقتصاد الوطني وتجاوز التحديات التي فرضتها الحرب.

وانطلاقاً من أهمية التدريب في تعزيز الخبرات العملية أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة وضع خطة تدريب شاملة ونوعية لكوادر الوزارة وتطوير خبراتهم بشكل مستمر وزيادة الاعتماد على الكوادر الوطنية التي استطاعت خلال سنوات الحرب ابتكار وسائل مختلفة لتعزيز صمود الاقتصاد.

وحول قرار رئاسة مجلس الوزراء بالسماح للتجار باستيراد الآلات وخطوط الإنتاج الصناعية أوضح خميس أن هذا القرار من أكثر القرارات الحكومية دعماً للصناعيين لأنه يساعدهم في تأمين الآلات والتجهيزات ليتمكنوا من إعادة تشغيل منشآتهم بسرعة وبأقل التكاليف ويخفف من أعباء الاستيراد عليهم.

وفي مداخلة له خلال الاجتماع أكد وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو على التنسيق الكبير بين الجهات المعنية في وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية لدعم الصناعة المحلية وتأمين المستلزمات اللازمة لمساعدة الصناعيين على إعادة إقلاع منشآتهم من جديد بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد صابوني إلى ضرورة تطوير قانون الاستثمار لجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وإعادة صياغة البيئة التشريعية الناظمة لوزارة الاقتصاد وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

وفي تصريح خاص لـ«تشرين» بيّن وزير الاقتصاد أن المواد التي تم استيرادها مؤخراً والتي أحدثت ضجة إعلامية على اعتبارها كمالية وليست ضرورية ما هي إلا مواد تدخل في الصناعات الغذائية وبناء على طلب ودراسة للحاجة لتلك المواد، لافتاً إلى أن جميع المواد المستوردة لا يوجد منها منتج محلي.

وأكد الخليل أن تطور المؤشرات الخاصة بالقطاع التصديري مؤشر مهم على انتعاش حركة الإنتاج بحد ذاته ومازال المنتج السوري هو منتج مرغوب في الدول الأخرى لأنه يتمتع بقدرة على المنافسة من حيث المواصفة والسعر.

وأوضح الوزير الخليل أن 65 % من المواد المستوردة أصبحت مواد مسموحة وهي مقسمة إلى قسمين: الأول ما هو مطلوب للحياة الطبيعية من منتجات غير متوفرة محلياً والشق الأكبر والذي تتجاوز نسبته 70% هو المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، وهو ما يشير إلى أن هيكل الاستيراد أصبح باتجاه إيجابي وأن العملية الإنتاجية تتوسع نتيجة دخول معامل جديدة وتطوير معامل قائمة لأنها توفر منتجات على المستوى المحلي بديلة لمستوردات ومنتجات قابلة للتصدير إلى الدول الأخرى.