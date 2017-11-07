ص 2:02 2017/11/7

تابع مجلس الشعب في جلسته العاشرة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حمودة صباغ رئيس المجلس مناقشة بيان الحكومة المالي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018.

وحسب «سانا» فقد أكد عدد من أعضاء المجلس ضرورة إيلاء الجيش العربي السوري والقوات المسلحة وذوي الشهداء والجرحى دعماً أكبر من خلال بنود الموازنة العامة, مطالبين بمنح الشهداء من المدنيين والقوى الرديفة وثيقة شهيد وإيجاد فرص عمل لذويهم وتخصيصهم بمقاعد في الجامعات وحل مشكلة قروض الشهداء من العسكريين بسرعة وزيادة رواتب وجعالة الطعام المخصصة للعسكريين.

ودعا أعضاء المجلس إلى النهوض بالواقع المعيشي وتلبية احتياجات المواطنين ووضع آلية لتحقيق العدالة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي وتنفيذ مشروع نظام الفوترة الذي تم الحديث عنه منذ سنوات, مؤكدين ضرورة دعم القطاعين الزراعي والصناعي وتأمين مستلزمات الإنتاج لهما بشكل أكبر.

كما تساءل عدد من أعضاء المجلس عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة من أجل تنفيذ مرحلة إعادة الإعمار ومشروع الإصلاح الإداري وبناء جيل الشباب وعن مصير الأموال التي استثمرتها مؤسستا التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية تنفيذ جميع المشروعات التي تضمنتها الموازنة.

حضر الجلسة وزير المالية الدكتور مأمون حمدان ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.

وعلقت الجلسة إلى الساعة 12 من ظهر اليوم.