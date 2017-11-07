ص 2:02 2017/11/7

أكد وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي خلال لقائه سعيد أوحدي مستشار النائب الأول للرئيس الإيراني – رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية الإيرانية – السورية في طهران أمس أن الخط الائتماني الأول بين سورية وإيران ساعد على توريد وتنفيذ الكثير من المشروعات في سورية.

وأعرب خربوطلي خلال اللقاء عن أمله في تسريع تفعيل الخط الائتماني الثاني للاستفادة منه في تنفيذ الكثير من المشروعات الاستراتيجية الأخرى.

من جانبه أعلن أوحدي أنه سيتم تفعيل الخط الائتماني الثاني خلال الأسبوعين القادمين، معرباً عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة السورية في معالجة معظم العقود المتعثرة والمبرمة بين البلدين والمتعلقة بالكهرباء.

ونقلت «سانا» عن أوحدي إشارته إلى أهمية إعادة تفعيل الربط الكهربائي بين إيران وسورية والعراق لما له من أهمية بالغة في مجال تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدان الثلاثة، مبيناً أنه سيزور سورية قريباً للبحث في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.