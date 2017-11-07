رنا بغدان: ص 2:02 2017/11/7

ترأس غبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس القداس الإلهي المهيب الذي أقيم في كاتدرائية القديسين بطرس وبولس في العاصمة المكسيكية لمناسبة تنصيب المطران المنتخب إغناطيوس سمعان على أبرشية المكسيك وفنزويلا وأمريكا الوسطى وجزر الكاريبي.

وشدد البطريرك يازجي في عظته على أهمية الوقوف صفاً واحداً منوهاً بأصالة الإيمان الذي نقله الأنطاكيون إلى كل الدنيا وشرّبوه لأولادهم وتطرق إلى آلام بلاد الشرق الأوسط، داعياً إلى السلام في سورية وصون استقرار لبنان مصلياً من أجل خير الجميع وسلامهم، مشيراً إلى قضية المخطوفين ومنهم مطرانا حلب ودعا أن يحفظ الله المكسيك وشعبها ويدفع عنهم كل ضرر مصلياً من أجل الذين قضوا في الزلزال الأخير وشفاء الجرحى وتعزية المنكوبين.

وفي نهاية القداس أقيمت صلاة النياحة لراحة نفس المطران أنطونيوس شدراوي وبعدها أقيم حفل استقبال على شرف البطريرك في النادي اللبناني حضره ممثل رئيس المكسيك وزير المالية خوسيه أنطونيو مِيْت.