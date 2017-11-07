غيداء حسن: ص 2:02 2017/11/7

شاركت الجمهورية العربية السورية في مؤتمر الدبلوماسية الشعبية بعنوان «شبه جزيرة القرم في السياق الدولي المعاصر» الذي عقد في روسيا ـ مدينة يالطا في شبه جزيرة القرم ويستمر يومي 6 و7 من الشهر الجاري بوفد مؤلف من: يوسف الأحمد عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي والدكتور هزوان الوز وزير التربية والدكتور عبد السلام الدهموش عضو مجلس الشعب.

وخلال الافتتاح أكد الأحمد أهمية مشاركة المواطنين في صنع القرار السياسي, كسبيل لتكريس مفهوم الديمقراطية الحقيقية بدلاً من الديمقراطية النخبوية التي يتشدق بها الغرب لدعم مواقف الدول الرافضة لإرادات الدول الساعية للهيمنة, موضحاً دور الدبلوماسية الشعبية في بناء صرح العلاقات الدولية القائمة على السلم والتعاون وحل الخلافات والنزاعات, وإشاعة الود وحسن التفاهم بين الدول والشعوب.

كما أوضح الأحمد أن شعب القرم وقف كما وقفت سورية في وجه المخطط الذي يستهدفها موقعاً وموقفاً ودوراً ليكرس الهيمنة وسطوة القطبية الواحدة، مضيفاً: لقد وقف المجتمع السوري بكل أطيافه إلى جانب الجيش العربي السوري وخلف القائد الحكيم والشجاع الرئيس بشار الأسد في وجه هذا المخطط الرهيب الذي اعتمد الإرهاب الدولي كوسيلة لتحقيق أهدافه في سورية الدولة المؤسسة في جامعة الدول العربية ومنظمة هيئة الأمم المتحدة.

وقال الأحمد: وإلى جانب سورية وشعبها وقف الأصدقاء والشركاء الروس والإيرانيون، ولولا وقوفهم هذا لكانت الأوضاع أكثر صعوبة ومأساوية على السوريين.

واختتم حديثه قائلاً: لقد أثبتت الأحداث في القرم وفي سورية أن هناك حاجة ماسة إلى فهم جيد لأدوار المجتمع الأهلي والدبلوماسية الشعبية في بناء السلام وعلينا الإقرار بأن وظائف المجتمع الأهلي تختلف باختلاف الظروف وقد لا تكون جميعها ذات أهمية وفاعلية متساوية في جميع المراحل، ولذلك نحن اليوم مطالبون في هذا المؤتمر المهم حول القرم في السياق الدولي المعاصر أن نستفيد من تجارب شعوبنا في توطيد علاقاتنا مع روسيا وتطوير تواصلنا في مجالي السياسة والاقتصاد مع جميع الدول التي تتعاون مع روسيا لبناء منظومة سياسية اقتصادية قوية قادرة على الحفاظ على النظام الدولي الجديد متعدد الأقطاب والذي رسخته دماء الشهداء في سورية والدول الداعمة لها.