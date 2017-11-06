دمشق ـ دانية الدوس: ص 2:02 2017/11/6

بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد قام وفد حكومي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء بزيارة عمل إلى المنطقة الصناعية والمنطقة الحرة في عدرا بمحافظة ريف دمشق بهدف الاطلاع على واقع المحافظة من الناحية الخدمية والتنموية والاقتصادية ووضع خطة شاملة للنهوض بمختلف القطاعات فيها.

زيارة العمل هذه لا يمكن عدها مجرد زيارة أو جولة استطلاعية، فمشقة الطريق والمسافة الزمنية المقطوعة للوصول إليها، تجاوزت الساعتين، عدا الوقت الذي استغرقته الجولة ابتداءً من المنطقة الصناعية في تل كردي ومروراً بالمنطقة الحرة ومعامل كل من الأعلاف والمحولات الكهربائية والسيراميك وانتهاءً بالمدينة الصناعية في عدرا، ناهيك عن جدية الحكومة التي بدت واضحة برغبتها بإعادة تفعيل كل المصانع الموجودة في المنطقة، مكررة اجتماعها مرتين بالصناعيين خلال الجولة، للوقوف على مشاكلهم واتخاذ حلول فورية لها شريطة أخذ عهد من أصحابها بإعادة تشغيل كل منشآتهم والبالغة 177 منشأة للعمل من جديد خلال أقل من عام.

رئيس الحكومة المهندس عماد خميس اعتبر مجيء الفريق الحكومي الاقتصادي والزراعي والصناعي إلى تلك المنطقة أكبر دليل على جدية الحكومة بالتكامل مع الصناعيين في سبيل تأمين متطلبات الإنتاج بشكل أفضل مبدياً سروره في آخر الجولة مما شاهده من بدء عودة بعض المعامل الموجودة هناك إلى العمل وأنه يجب الفخر بوجود تلك المدن الصناعية الضخمة والتي تؤكد على قوة وثبات الاقتصاد السوري وتعافيه وإرادة الإنتاج والبناء لدى السوريين وإصرارهم على سماع أصوات عجل المكنات بدلاً من أصوات الرصاص الذي أراده الإرهابيون، بدليل تصدير المنتجات السورية إلى 90 دولة حول العالم بمواصفات وتجهيزات تضاهي ما هو موجود عالمياً.

بدأ الوفد الحكومي برئاسة المهندس خميس تلك الزيارة التتبعية إلى محافظة ريف دمشق بهدف الاطلاع على واقع المحافظة من الناحية الخدمية والتنموية والاقتصادية ووضع خطة شاملة للنهوض بمختلف القطاعات بالمحافظة.

فبعد زيارة سابقة إلى منطقة الزبداني.. استهل الوفد زيارته إلى ريف دمشق بالمنطقة الصناعية في عدرا «تل كردي» وجال على واقع المنشآت والأضرار التي خلفها الإرهاب واستمع من المعنيين وأصحاب المنشآت عن العقبات والمشاكل التي تعترض العمل والمقترحات الكفيلة بإحداث نهضة نوعية في عمل المنطقة لتعود أفضل مما كانت عليه قبل الأزمة.

والتقى الوفد الحكومي أصحاب المنشآت والفعاليات في المنطقة الصناعية واستمع إلى متطلباتهم التي تمحورت حول الإعفاءات الضريبية ومنح القروض وتسهيل إجراءات الترخيص الإداري وتأمين باصات لنقل العمال وتفعيل البلدية لتحسين الخدمات وتأهيل كامل البنى التحتية «مياه, كهرباء, صرف صحي, اتصالات» وتأمين المواد اللازمة للإنتاج.

واعتبر رئيس مجلس الوزراء أن الزيارة تحمل بعداً استراتيجياً يتمثل بعودة الصناعيين إلى عملهم وبدء عودة الصناعة السورية إلى ألقها لتأخذ دورها في عملية التنمية الشاملة، موضحاً أن من أهم أولويات الحكومة عودة العملية الإنتاجية وتقديم الدعم والتسهيلات والقروض للراغبين والجادين بالعودة للعمل والإنتاج في جميع المناطق والمدن الصناعية والحرفية، مبيناً أن الحكومة رصدت مبلغ /400/ مليار ليرة سورية للقروض الإنتاجية «الزراعية والصناعية».

ولفت إلى ضرورة أن يقوم الجميع باستثمار انتصارات قواتنا المسلحة والعمل بالتوازي لتأهيل كل المنشآت والعودة للإنتاج في ظل ما تقدمه الحكومة من تسهيلات في مختلف المجالات، مبيناً أن البدء بتأهيل هذه المنطقة يشكل بداية مرحلة جديدة من مراحل إعادة إعمار سورية ويشكل خطوة مهمة على صعيد إقلاع العملية الإنتاجية وعودة المنطقة الصناعية في تل كردي إلى سابق عهدها.

وأشار إلى أهمية التكامل بالعمل بين الحكومة وشركائها في القطاع الخاص من أجل بلورة رؤية عمل واضحة لجميع متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني الذي بدأ يتعافى في ظل الانتصارات اليومية التي تحققها قواتنا المسلحة على كامل الجغرافيا السورية، مبيناً ضرورة وضع خريطة محددة قابلة للتنفيذ بالتنسيق بين مختلف الفعاليات في المحافظة وفق برنامج زمني محدد لعودة جميع الصناعيين إلى منشآتهم.

وشكل المهندس خميس مجموعة عمل برئاسة وزير المالية وعضوية وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة ومحافظ ريف دمشق ومدير المصالح العقارية في المحافظة بهدف وضع الآلية التنفيذية اللازمة لعودة كامل المعامل والمنشآت البالغ عددها /137/ معملاً إضافة إلى 40 معملاً في عدرا البلد إلى الإنتاج وتذليل كافة العقبات الفنية والإدارية والمالية واللوجستية أمام إقلاعها من جديد.

وطلب من محافظ ريف دمشق البدء منذ يوم الغد «اليوم» بفتح كل الطرقات ضمن المنطقة ووضع خطة لتعبيد الطرق وعودة الاتصالات وتأمين محولات كهرباء للجادين بالعودة يتم تقسيطها على مدار /3/ سنوات.

من جانبه بيّن وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أهمية أن يكون القرض آخر الحلول التي يفكر بها أصحاب المنشآت، داعياً إلى التفكير بطرق وآليات جديدة مثل التشاركية والمساهمة من أجل إقلاع المعامل من جديد.

وأوضح المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة أن الحكومة رصدت مبلغ /600/ مليون ليرة سورية كدفعة أولية لتأهيل البنية التحتية في تل كردي.

من جانبه بيّن محافظ ريف دمشق المهندس علاء منير إبراهيم أن المحافظة ستعمل على فتح كل الطرقات وتزفيتها وتأمين كل البنى التحتية الأخرى لتسهيل عودة الصناعيين للمنطقة، موضحاً أن التيار الكهربائي موجود على مدار الساعة ويتم العمل لعودة الاتصالات إضافة إلى الانتهاء من دراسة تفصيلية لإصدار مخطط تنظيمي كامل للمنطقة.

بعد ذلك توجه الوفد الحكومي إلى المنطقة الحرة في عدرا واطلع على واقعها والأضرار التي أصابتها بسبب الإرهاب واستمع من القائمين وأصحاب المنشآت إلى المشاكل والعقبات المتعلقة بعودة كل المستثمرين للعمل والبالغ عددهم /417/ مستثمراً.

وشكل رئيس مجلس الوزراء فريق عمل من وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والمديرية العامة للجمارك ومديرية المناطق الحرة لوضع آلية تنفيذية متكاملة لعودة المنطقة إلى ما كانت عليه سابقاً.

وطلب من القائمين على المنطقة وضع قائمة بجميع الراغبين بالعودة للاستثمار فيها يتم فيها ذكر اقتراحاتهم ومطالبهم، موضحاً أن الحكومة ستعمل كل ما من شأنه تسهيل عودة المستثمرين لتعود هذه المنطقة إلى كامل عملها كما كانت قبل الحرب الإرهابية.

بعد ذلك زار الوفد الحكومي معمل الأعلاف في عدرا واطلع على واقع العمل والإجراءات التي تم اتخاذها لعملية إعادة المعمل إلى الإنتاج التي وصلت إلى مراحلها النهائية ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج الفعلي بداية الشهر القادم ويصل إلى /50/ ألف طن سنوياً ويغطي احتياجات الثروة الحيوانية في المنطقة الجنوبية.

وفي مستهل زيارته للمدينة الصناعية في عدرا أطلق الوفد الحكومي حملة تشجير المدينة بهدف التوسع بالمساحات الخضراء والحفاظ على البيئة في المنطقة وطلب رئيس مجلس الوزراء من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تأمين كل الغراس لتشجير المدينة مجاناً.

واطلع الوفد الحكومي على معمل المتحدة لمحولات الكهرباء الذي ينتج /5/ آلاف محولة سنوياً وطلب رئيس مجلس الوزراء من أصحاب المنشأة تشغيل المعمل بطاقته الإنتاجية القصوى لتأمين حاجة السوق المحلية وإمكانية التصدير مستقبلاً كما زار معمل زنوبيا للسيراميك الذي استمر بالإنتاج خلال الحرب ولم يتوقف.

وزار الوفد الحكومي بنك سورية الإسلامي الدولي بمناسبة إعادة افتتاحه في مدينة عدرا الصناعية وجال في أقسامه واستمع إلى شرح حول عمل البنك والإجراءات التي تم اتخاذها لافتتاحه ما يؤكد قوة الاقتصاد السوري وتعافيه.

والتقى الوفد الفعاليات الصناعية والتجارية في المدينة الصناعية بعدرا بهدف وضع خطة عمل للمرحلة المقبلة يتم بناؤها بالتعاون والتنسيق بين مختلف الفعاليات الحكومية والقطاع الخاص من أجل الخروج برؤية متطورة للعمل وتلافي جميع الثغرات والعقبات لعودة كل المنشآت الصناعية إلى عملها من جديد.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذا اللقاء يندرج ضمن رؤية الحكومة للتكامل بالعمل مع القطاع الخاص والوقوف على واقع المنشآت الصناعية في عدرا، مبيناً أن الحكومة وضعت نصب عينيها إطلاق العملية الإنتاجية في مختلف المحافظات حيث تم وضع حجر الأساس لـ/11/ منطقة صناعية مؤخراً وهناك العديد من المناطق سوف يتم إنجازها قريباً وأمنت كل متطلبات نجاح العملية الإنتاجية من تشريعات وتسهيلات وإعفاءات، موضحاً أن النشاط الكبير الذي تشهده مدينة عدرا الصناعية يلخص المشهد الحقيقي للاقتصاد السوري.

وطلب المهندس خميس من القائمين على المدينة الصناعية وضع خطة قروض للصناعيين المتضررين نتيجة الإرهاب وخاصة في تل كردي وكل مستثمر يريد أن يعيد منشآته للخدمة ستكون له الأولوية بمنح القروض ووضع مصفوفة بواقع كل معمل ومتعثر بالقروض من الصناعيين ووضع آلية لتشجيع كل صناعي يرغب بالعودة للعمل، موضحاً أن الحكومة مستعدة لتعديل النظام الداخلي للمدينة.

وطلب عودة جميع الفعاليات الخدمية والاقتصادية للمدينة إضافة إلى المحكمة وكاتب العدل والسجل التجاري وتشميل المشاريع باستثناء النفطية ضمن المدينة الصناعية ووضع برنامج زمني لوضع 2300 معمل في المدينة بالخدمة.

وقدم مدير المدينة الصناعية في عدرا المهندس فارس الفارس عرضاً حول واقع العمل في المدينة وخطة العمل المستقبلية والمطلوب من الحكومة للنهوض بواقعها من جميع الجوانب في مجال مياه الشرب والصرف الصحي ونقص اليد العاملة والخبرات وتعديل النظام الداخلي وتوسيع الملاك ووضع محطة معالجة ميكانيكية للنفايات الصلبة وعودة السجل التجاري والنافذة الواحدة والعقدة الطرقية عند مدخل المدينة.

وناقش المجتمعون الإجراءات الواجب اتخاذها لإحداث نهضة حقيقية في عمل المدينة وعودة كل المعامل للإنتاج ضمن استراتيجية الحكومة في هذا المجال وخاصة نظام الملكية والإعفاءات الضريبية وتقديم محفزات لتشجيع المستثمرين للعودة للعمل وحماية المنتج المحلي وتفعيل المدينة السكنية وإنشاء معاهد تدريبية في المدينة وإجازات الاستيراد.

وزير الزراعة المهندس أحمد القادري أوضح في تصريح للصحفيين أنه تم تخصيص /350/ مليون ليرة لإعادة تأهيل معمل الأعلاف في عدرا الذي تم تدميره من قبل العصابات الإرهابية ويتم الآن تشغيله بشكل تجريبي تمهيداً لعودته للإنتاج بداية الشهر القادم بعد أن قامت الكوادر الوطنية بإدخال بعض التعديلات على المعمل، لافتاً إلى أنه تمت زيادة الطاقة الإنتا

جية للمعمل بحوالي 30% ليلبي احتياجات منطقة دمشق والمنطقة الجنوبية من الأعلاف المركزة وخاصة للأبقار الحلوب.

بدوره حاكم مصرف سورية المركزي دريد درغام أكد أن إعادة افتتاح فرع بنك سورية الدولي الإسلامي هو بداية لإعادة افتتاح كل فروع المصارف التي توقفت الفترة الماضية عن العمل بسبب أعمال التخريب التي قامت بها المجموعات الإرهابية المسلحة، مشيراً إلى أن عودة الإنتاج إلى المنطقة الصناعية والتي تشير إلى قوة الدولة السورية تتطلب وجود مصارف تقدم الخدمات المصرفية على أحسن وجه وهو ما سيتم العمل عليه لتفعيل أكبر عدد من المصارف في المنطقة لدعم الحركة الإنتاجية.

من جانبه وزير الصناعة أحمد الحمو أكد أن عودة المنشآت الصناعية إلى الإنتاج وافتتاح منشآت جديدة في الوقت نفسه تدل على صمود الشعب السوري وإصراره على دعم اقتصاده الوطني من خلال الإنتاج في كل الميادين رغم محاولات رعاة الإرهاب النيل منه، معتبراً أن هذه المنشآت الوطنية التي تعمل على الاستفادة من كل الإمكانات المتوفرة لتأمين الاحتياجات الضرورية للمواطنين وبأقل التكاليف والاستغناء قدر الإمكان عن الاستيراد تحقق وفورات كبيرة تنعكس إيجاباً على دعم الاقتصاد.

في حين أوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أن زيارة الوفد الحكومي لمحافظة ريف دمشق ركزت على القطاع الإنتاجي والاستثماري والصناعي والتنموي بامتياز بدءاً من زيارة المنطقة الصناعية بتل كردي والتي خصصت لها الحكومة منذ تحريرها الاعتمادات اللازمة لإعادة تأهيلها، حيث وجه المهندس خميس برصد الاعتمادات اللازمة لاستكمال البنى التحتية وتشكيل لجنة برئاسة وزير المالية لمتابعة كل القضايا التي تهم الصناعيين وتذليل الصعاب أمامهم.

وبيّن الوزير مخلوف أنه تم التوجيه بعد زيارة الوفد الحكومي للمنطقة الصناعية بعدرا بتشكيل لجنة برئاسة وزير الاقتصاد لتنفيذ برامج إعادة تأهيل البنى التحتية في المنطقة ومساعدة المستثمرين للعودة إلى مزاولة أعمالهم ونشاطاتهم بشكل مكثف وجيد، معتبراً أن المنطقة الصناعية تشهد حالة تعاف كبيرة يعكسها الإقبال الكبير على الاكتتاب وعدد المنشآت التي تزيد عن 2300 منشأة قيد البناء وأكثر من 1200 منشأة قيد الإنتاج.

وأشار وزير الإدارة المحلية إلى المشاريع التي وجه رئيس مجلس الوزراء بإطلاقها حيث وجه بدءاً من محطة معالجة تل كردي بتكلفة 297 مليون ليرة لمياه الشرب ومحطة معاجلة الدباغات بتكلفة 189 مليوناً، بالإضافة إلى إطلاق الآبار في المنطقة المحيطة من أجل تأمين متطلبات المياه، كما تم التوجيه لإقامة محطة معالجة ثالثة تؤمن 30 ألف متر مكعب مياه صناعية و50 ألف متر مكعب مياه للزراعات في المدينة الصناعية ولإقامة معمل نفايات صلبة وتحويلها إلى أسمدة.

من جهته مدير عام المناطق الحرة إياد كوسا أشار إلى أن المنطقة الحرة في عدرا من أهم المناطق الحرة في سورية، حيث يوجد فيها مركز سوق للسيارات كان من أكبر المراكز في الشرق الأوسط ويلبي حاجة السوق المحلية ويتمتع بأهمية كبيرة للدول المجاورة لتشكيله بوابات عبور للترانزيت والتبادل التجاري مع هذه الدول، مبيناً أن زيارة الوفد الحكومي كانت لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات لإعادة إعمار المنطقة الحرة وخاصة البنى التحتية وللاستماع إلى مشاكل المستثمرين ودراسة الإعفاءات الواجب اتخاذها لإعادة إعمار المنطقة الحرة.

بدوره بيّن رئيس غرفة صناعة دمشق سامر الدبس أنه يتم العمل على إعادة إقلاع /137/ معملاً في المنطقة الصناعية بتل كردي و/40/ معملاً في المنطقة الصناعية بعدرا، لافتاً إلى أهم المطالب التي طالب بها الصناعيون خلال زيارة الوفد الحكومي والتي تتعلق بمنحهم قروضاً ميسرة لإعادة إقلاع منشآتهم بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية وتخفيض أسعار المحروقات.

شارك في الزيارة وزراء الصناعة والإدارة المحلية والبيئة والاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة والإصلاح الزراعي ومحافظ ريف دمشق وأمين سر اتحاد غرف التجارة السورية ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس غرفة تجارة ريف دمشق والمديرون المعنيون بالمحافظة.

تصوير: طارق الحسنية