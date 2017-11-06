ص 2:02 2017/11/6

تابع الجيش العربي السوري عملياته على اتجاه مدينة البوكمال بريف دير الزور، بينما واصلت وحدات من الجيش تمشيط أحياء مدينة دير الزور لإزالة العبوات الناسفة والمفخخات التي زرعها إرهابيو تنظيم «داعش» في الأبنية والمنازل والشوارع والساحات في محاولة فاشلة لإعاقة تقدم وحدات الجيش التي أنجزت تحرير كامل المدينة بعد القضاء على آخر تجمعات ومعاقل التنظيم التكفيري فيها.

وأفاد مراسل (سانا) في دير الزور بأنه فور إعلان إعادة الأمن والاستقرار إلى كامل مدينة دير الزور بدأ عناصر الهندسة عمليات تمشيط الأحياء والساحات والمناطق المطهرة من الإرهاب وعثروا أمس على مواد كيميائية وعدد من العبوات الناسفة في حي الرشدية ومعمل لتصنيع العبوات وطائرات مسيّرة وقنابل وألغام ومفخخات وأحزمة ناسفة كان يحضّرها تنظيم «داعش» الإرهابي للاعتداء على أهالي مدينة دير الزور.

ولفت المراسل إلى أن عناصر الهندسة قاموا بتفكيك سيارة مصفحة لإرهابيي «داعش» وضبطوا 6 دبابات ومواد كيميائية داخل سيارة مصفحة.

وخلال تمشيط وحدات الجيش أحياء مدينة الميادين جنوب شرق مدينة دير الزور التي استعادت السيطرة عليها في الـ14 من الشهر الماضي تم العثور على مخازن أسلحة ضخمة لإرهابيي «داعش» كانت مخبأة تحت الأرض في مخازن ومقرات وتبين أنها تقدر بالآلاف بين أسلحة رشاشة وذخيرة ومدافع ودبابات ومدرعات وقنابل وغيرها بعضها إسرائيلي الصنع إضافة إلى مئات القذائف المتنوعة وذخائر وأسلحة أخرى من صنع حلف «ناتو» وعدة دول أوروبية وغربية وشملت عتاداً مدرعاً ومدفعية وكميات كبيرة من مضادات الدروع إضافة إلى مدفع عيار 155 مم يصل مداه إلى 40 كم وهو صناعة الـ«ناتو» وتاريخ صناعته في العام 2011 أي مع بداية الحرب الإرهابية على سورية.

وتتابع وحدات الجيش عملياتها على محور العمليات باتجاه مدينة البوكمال وتخوض اشتباكات قوية مع ما تبقى من فلول إرهابيي التنظيم بدعم ناري من سلاح المدفعية والطيران الحربي وسط حالة من الانهيار والارتباك التي يعيشها التنظيم مع التقدم السريع الذي تحققه وحدات الجيش والقوات الرديفة باتجاه مدينة البوكمال في أقصى الريف الجنوبي الشرقي حيث أقام التنظيم سواتر ترابية على مداخل المدينة وفخخ أطرافها والطرق الرئيسية المؤدية إليها وفقاً لمصادر أهلية.

حالة التخبط التي تعيشها فلول التنظيم المتبقية يترجمها التنظيم بمزيد من الإجرام والانتقام من الأهالي الذين صمدوا في وجه ظلاميته وأفكاره التكفيرية وفضلوا شظف العيش وقساوة التهجير من منازلهم عندما سنحت لهم الفرصة.