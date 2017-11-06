ص 2:02 2017/11/6

شيعت بلدة حضر بريف القنيطرة في موكب مهيب أمس الشهداء الذين قضوا يوم الجمعة الماضي نتيجة تفجير إرهابيي «جبهة النصرة» عربة مفخخة على أطراف البلدة.

وهتف الأهالي الذين حملوا جثامين الشهداء الملفوفة بالعلم الوطني على أكفهم العبارات والشعارات الوطنية التي تدعو إلى الصمود والتضحية والفداء دفاعاً عن سورية والتصدي للتنظيمات الإرهابية المدعومة من كيان العدو الإسرائيلي.

وذكرت «سانا» أن أهالي بلدة حضر عبروا عن تمسكهم بموقفهم الوطني إلى جانب الجيش والقوات المسلحة في التصدي للمجموعات الإرهابية التي تأتمر بالكيان الصهيوني حتى تحقيق النصر على الإرهاب وتطهير الوطن من رجسهم التكفيري.

شارك في التشييع محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر وعدد من ضباط الجيش في المحافظة ووفود من لبنان الشقيق وعدد من المحافظات السورية وحشد غفير من أهالي القنيطرة.

في سياق مختلف بدأت الورشات الخدمية بمحافظة القنيطرة إصلاح الدمار والتخريب الذي تعرضت له البلدة بسبب اعتداءات إرهابيي «النصرة» المدعوم من العدو الإسرائيلي.

واطلع محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر على مراحل سير عمل إصلاح البنى التحتية في مديريات الهاتف والكهرباء والمياه والصرف الصحي والتربية.