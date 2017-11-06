ص 2:02 2017/11/6

بدأ مجلس الشعب في جلسته العاشرة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حمودة صباغ رئيس المجلس مناقشة بيان الحكومة المالي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018.

وأكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان خلال تلاوته بيان الحكومة المالي أن أولويات العمل الحكومي في المرحلة المقبلة تتمثل بالاستمرار في مواجهة الإرهاب وتوفير الأمن والأمان والحفاظ على النظام العام من خلال الاستمرار في دعم صمود القوات المسلحة وتقديم الاستحقاقات المادية والمعنوية للشهداء وذويهم ورعاية الجرحى.

وأوضح الوزير حمدان أن الأولويات وفقاً للبيان تتضمن أيضاً الاستمرار في تحقيق المصالحات الوطنية ومعالجة الملفات المرتبطة بها، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية تنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري والعمل على إطلاق برنامج قياس الأداء الإداري بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسساتي.

وشدد الوزير حمدان على أن الحكومة ستواصل العمل على إدارة الموارد المتاحة وتوجيهها في أكثر القنوات فاعلية على مستوى النشاطين الاستهلاكي والإنتاجي وتوفير السلع والخدمات بأسعار عادلة، مشدداً على ضرورة إعادة تدوير العملية الإنتاجية بما يضمن توفير مستلزمات الإنتاج واستثمار جميع الموارد المالية والمادية والبشرية المتاحة.

ولفت وزير المالية إلى أن من أولويات الحكومة توفير فرص العمل بوسائل متعددة ومبتكرة عن طريق دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم وتطوير عمل المؤسسات الحكومية بما يضمن قدرتها على الاستمرار في أداء مهماتها وواجباتها وتطوير البنية المؤسساتية وتمكينها إدارياً وقانونياً وتشريعياً.

كما يتضمن بيان الحكومة المالي وضع خطة شاملة لبناء سورية ما بعد الأزمة بأبعادها المختلفة وتعزيز الحضور في المنابر الدولية والأممية وتعزيز التحالفات والتنسيق مع شركاء التعاون الدولي في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والإغاثية بما يؤمن مقومات الصمود والمواجهة.

ونقلت «سانا» عن البيان إشارته إلى أن البرنامج الوطني التنموي لسورية ما بعد الأزمة الذي وضعته الحكومة يتألف من عدة محاور أبرزها محور البناء المؤسسي ومكافحة الفساد ومحور تطوير وتحديث البنى التحتية ومحور النمو والتنمية المتوازنة والمستدامة ومحور التنمية أي التكوين الاجتماعي والتربوي والتعليمي والثقافي ومحور الحوار الوطني.

ووفقاً للبيان فإن أهم مؤشرات مشروع موازنة عام 2018 تتمثل بضبط الإنفاق العام غير المنتج واقتصاره على الجوانب الضرورية بما يضمن حسن سير العمل في الجهات العامة ومراعاة البعد الاجتماعي كاستراتيجية ثابتة لتنفيذ السياسة المالية الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص عمل جديدة للحد من معدلات البطالة والاستمرار برصد الاعتمادات اللازمة لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتأمين متطلبات الصمود الوطني ورصد الاعتمادات الممكنة للإعمار وإعادة التأهيل وزيادة كتلة الاعتمادات الاستثمارية بما يسهم في تحسين عجلة الاقتصاد الوطني ورفع معدل النمو الاقتصادي والدخل القومي.

وحددت اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 بمبلغ إجمالي قدره 3187 مليار ليرة سورية حيث رصد لاعتمادات العمليات الجارية مبلغ قدره 2362 مليار ليرة سورية، بينما رصد لاعتمادات العمليات الاستثمارية مبلغ قدره 825 مليار ليرة سورية.

من جهته دعا رئيس لجنة الموازنة والحسابات في المجلس حسين حسون إلى إيلاء القطاع العام ومؤسساته الأهمية القصوى وترتيب تركيبته الهيكلية ودعمه وتطويره نظراً لدوره الريادي في قيادة الاقتصاد الوطني وأهميته في توفير السلع والمواد الضرورية وتحقيق التوازن في المستوى العام للأسعار ورفد الخزينة العامة للدولة بالسيولة اللازمة وتمويل نفقات الموازنة العامة للدولة.

ورأى حسون أن النفقات الاستثمارية التي حددت في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 بمبلغ قدره 825 مليار ليرة سورية تعطي مؤشراً إيجابياً على اهتمام الدولة ومراعاتها لأهمية الاستثمار الذي يشكل رافعة حقيقية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يسهم في زيادة نمو الاقتصاد الوطني.

وكان رئيس مجلس الشعب أكد في مستهل الجلسة أن زرع الكيان الصهيوني الغاصب في المنطقة يهدف إلى منع نهوض الأمة العربية وضمان سيطرة الدول الغربية الطامعة بخيرات المنطقة وثرواتها ولذلك اختاروا فلسطين التي تمثل قلب الوطن العربي ونقطة الربط بين دوله.

جاء ذلك في كلمة له بمناسبة الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم حيث لفت رئيس المجلس إلى أن العرب أمة حية والشعب الفلسطيني أثبت إرادة قوية على مدى سنوات طويلة في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي سياق متصل أكد صباغ أن تحرير مدينة دير الزور الصامدة من براثن تنظيم «داعش» الإرهابي يمثل خطوة واسعة على طريق النصر الكبير لسورية وشعبها وقيادتها على مشروع التفتيت والتخريب والإرهاب.