ص 2:02 2017/11/6

أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي الاعتداء الذي استهدف تجمعاً للوافدين في ريف دير الزور أمس الأول مقدماً التعزية إلى الحكومة والشعب السوري وأسر ضحايا هذا الاعتداء الذي ارتكبه تنظيم «داعش» الإرهابي.

وقال قاسمي في تصريح أمس: إن الأعمال اللا إنسانية والوحشية لتنظيم «داعش» الإرهابي مؤشر واضح على حالة اليأس والهزيمة التي مني بها هذا التنظيم، فهو يلفظ أنفاسه الأخيرة بسبب مقاومة ووحدة الحكومة والشعب في سورية.