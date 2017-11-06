ص 2:02 2017/11/6

نفذ أهالي مدينة منبج بريف حلب الشرقي أمس إضراباً شاملاً احتجاجاً على ممارسات مجموعات «قسد» المدعومة من الولايات المتحدة والمنتشرة في المدينة.

وأفادت مصادر أهلية من المدينة في اتصال مع مراسل «سانا» في حلب بأن الفعاليات التجارية والأهالي نفذوا أمس إضراباً في مدينة منبج حيث أغلقت المحال التجارية والتزم الأهالي منازلهم بعيداً عن أي نشاط يومي طبيعي ما أدى إلى تعطيل كل أشكال الحياة في منبج احتجاجاً ورفضاً لممارسات مجموعات «قسد» المنتشرة في المدينة والتي تعمل على إجبار الفتيات والشبان على الانضمام إلى صفوفها.

ونقلت «سانا» عن المصادر قولها: إن مدينة منبج تتعرض لمؤامرة من عملاء «إسرائيل» وأميركا الذين يريدون سرقة الأرض وتغيير المبادئ والثوابت وإفساد الأخلاق والعادات والتقاليد والأعراف الاجتماعية التي تسود المدينة، مؤكدة أنه سيتم لاحقاً اتخاذ خطوات إضافية ضد هذه المجموعات.

وتعمل المجموعات المسلحة المدعومة من واشنطن على تثبيت وجودها كأمر واقع في المناطق التي تنتشر فيها وتعتدي على الأهالي وتمنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية وتفرض عليهم سلوكيات تعارض البنية الاجتماعية والعادات التي تربى عليها أهالي تلك المناطق.

ويتصدى الأهالي في العديد من المناطق لهذه المجموعات رافضين جميع الممارسات التي تتخذها بحقهم مستخدمة قوة السلاح حيث أصيب 9 أشخاص بجروح بينهم امرأة على الأقل في الـ27 من الشهر الماضي خلال استهداف مجموعات «قسد» المئات من أهالي حي المشلب في الأطراف الشرقية لمدينة الرقة الذين تجمعوا في محاولة للعودة إلى منازلهم التي هجروا منها بسبب الاشتباكات بين المجموعات المسلحة وإرهابيي «داعش» وقصف طيران «التحالف» الأميركي الأحياء السكنية.