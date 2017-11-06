ص 2:02 2017/11/6

عقد في مبنى وزارة الطاقة الإيرانية في طهران أمس اجتماع مشترك بين وزارات الكهرباء السورية والعراقية والإيرانية من أجل التوقيع على بروتوكول لإعادة تفعيل الربط الكهربائي الثلاثي بين البلدان الثلاثة.

ويفيد هذا الربط بإجراء تبادل الطاقة الكهربائية بين سورية وإيران والعراق في حال الحاجة إلى ذلك.

وسيتم الربط عبر خطين الأول 400 ك ف بطول 155 كم منها 25 كم من محطة القائم حتى الحدود العراقية السورية و130 كم ضمن الأراضي السورية حتى محطة التيم والخط الثاني 230ك ف بطول 42 كم عبر محطتي السويدية السورية وتل أبو ظاهر العراقية.

وفي تصريح لـ«سانا» أكد وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي أن الربط الكهربائي يسهم في دعم وترميم ما خربه الإرهاب بمجال الطاقة الكهربائية في سورية والعراق، مبيناً أنه سيتم توصيف الأضرار التي طالت هذين الخطين ووضع برنامج زمني لإعادة تفعيل الربط الكهربائي بين البلدان الثلاثة.

بدوره أشار معاون وزير الطاقة الإيرانية لشؤون الكهرباء هوشنك فلاحتيان إلى أنه ستتم دراسة هذا المشروع بين سورية والعراق خلال مدة لا تتجاوز الشهر، مؤكداً دعم بلاده لعملية إعادة الإعمار في سورية والعراق وخاصة في مجال الطاقة.

من جهته أوضح معاون وزير الكهرباء العراقي عادل كاظم جريان أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على تفعيل الاتفاقيات السابقة وخاصة الخط الكهربائي الثلاثي.