ص 2:02 2017/11/6

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن استقالة سعد الحريري من رئاسة الحكومة اللبنانية قرار سعودي أجبر عليه ولم يكن برغبته ولا إرادته.

وقال نصر الله في كلمة له أمس نقلتها قناة «المنار»: إن كل القوى اللبنانية كانت تتوقع الضغط على الحريري خلال زيارته الأولى للسعودية لكنه نقل بعد عودته إلى لبنان حرص السعودية على تقديم المساعدة للبنان ليغادر مجدداً على عجل إلى الرياض ويعلن استقالته عبر تسجيل بثته قناة «العربية» السعودية بعد ساعات على استدعائه الثاني إثر تصريحات أحد المسؤولين السعوديين بحق لبنان وحزب الله.

وأضاف السيد نصر الله: إن الجميع توقف عند شكل تقديم الاستقالة والمكان والطريقة وما فيه من دلالات ترتبط بسيادة لبنان وكرامته لأنه حتى لو أجبر الحريري على الاستقالة لكان الأفضل أن يسمح له بالعودة إلى لبنان والذهاب إلى رئيس الجمهورية وتقديم استقالته وإعلانها من القصر الجمهوري لكن الشكل الذي تمت به يكشف طريقة وأسلوب التدخل السعودي في الشؤون الداخلية اللبنانية، علماً أن السعودية تنتقد الآخرين وتهاجمهم وتعلن حروباً عليهم لأنها تتهمهم بالتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية أو العربية.

وأشار نصر الله إلى أن بيان الاستقالة وما تضمنه من اتهامات خطرة يختلف عن النهج الذي سار عليه منذ تسلمه رئاسة الحكومة قبل عام، داعياً اللبنانيين إلى التريث لفهم السبب الحقيقي للاستقالة التي فوجئ بها كل اللبنانيين، لافتاً إلى أن حزب الله لم يكن يرغب بحصولها لأن الحكومة كانت تملك القدرة على الاستمرار ومواكبة الإنجازات الجديدة حتى إجراء الانتخابات النيابية المقبلة.

وبيّن نصر الله أنه لا وجود لسبب داخلي لبناني يدفع الحريري للاستقالة ويجب البحث عن السبب في السعودية فربما تكون جاءت نتيجة صراع داخلي في السعودية بين الأمراء على السلطة أو هو صراع له أبعاد مالية أي إن الحريري كان محسوباً على أحد الأطراف في العائلة الحاكمة في السعودية أو قد تكون السعودية ليست راضية عن أدائه وتريد أن تستبدله برئيس وزراء يلتزم حرفياً بسياساتها ويأخذ البلد إلى المدى الذي تريده.

ونقلت «سانا» عن نصر الله قوله: يحق للبنان أن يسأل عن مصير الحريري هل هو في الإقامة الجبرية؟ وهل سيسمح له بالعودة إلى لبنان وخاصة بعد الأنباء عن زج العشرات من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال السعوديين في السجون؟ داعياً اللبنانيين إلى التريث حتى اتضاح سبب الاستقالة وضرورة التحلي بالمسؤولية الوطنية والحرص على الأمن والاستقرار.

وأكد نصر الله أن كل من يسعى إلى إعادة الأوضاع في لبنان إلى الوراء لا يعمل لمصلحة بلده بل لمصلحة أسياده في الخارج، مشيراً إلى أن ما أشاعته قناة «العربية» حول محاولة استهداف الحريري غير صحيح على الإطلاق فالأمن الداخلي والجيش اللبناني أكدا أنه لا وجود لأي مؤشرات بهذا الاتجاه.

وحول الحديث عن أن استقالة الحريري تشكل مقدمة لشن عدوان إسرائيلي على لبنان قال السيد نصر الله: إن «إسرائيل» لا تعمل عند السعودية بل عند الأمريكي ووفق مصالحها والعدوان الإسرائيلي على لبنان لا يمكن نفيه بشكل قاطع إنما يخضع لحسابات إسرائيلية تجمع على أن «إسرائيل» لن تذهب إلى حرب ضد لبنان إلا إذا كانت «جدواها عالية» لأن آثارها الاستراتيجية على وجود الكيان الإسرائيلي ستكون كبيرة.

واعتبر السيد نصر الله أن الكلام عن أن السعودية تحضر لـ«عاصفة حزم» باتجاه لبنان على غرار عدوانها على اليمن ليس له أي أساس أو معنى، متسائلاً من أي أرض يريدون مهاجمة لبنان من سورية التي فشل مشروعهم فيها أم من فلسطين المحتلة أم من البحر فهذا لا مكان له وغير منطقي.