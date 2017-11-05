ص 3:03 2017/11/5

أحبط الجيش العربي السوري هجوماً عنيفاً شنه إرهابيو «جبهة النصرة» بدعم وتسهيل من كيان العدو الإسرائيلي على بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالي.

وذكر قائد ميداني في تصريح لموفد (سانا) إلى المنطقة أن إرهابيي «جبهة النصرة» هاجموا بلدة حضر من جميع الجهات لكونها محاصرة بالمجموعات الإرهابية التابعة لـ«جبهة النصرة» المرتبط بكيان العدو الإسرائيلي الذي يقدم جميع أنواع الدعم لها.

وأوضح القائد الميداني أن دعم كيان العدو الإسرائيلي للهجوم الإرهابي على بلدة حضر كان واضحاً جداً، حيث قام بفتح ممرات لتأمين تنقل الإرهابيين في محيط البلدة لكونها تمتد على جبهة طويلة جداً، إضافة إلى تزويدهم بالسلاح والذخيرة والتغطية اللوجستية والإمداد ونقل المصابين إلى مشافي كيان الاحتلال في الأراضي المحتلة.

وكان إرهابيو «جبهة النصرة» فجّروا أمس الأول خلال هجومهم على بلدة حضر عربة مفخخة يقودها انتحاري جاءت من جهة التلول الحمر والأراضي المحتلة وتسببت بارتقاء 9 شهداء وجرح العشرات من أهالي البلدة.

وذكر القائد الميداني أن وحدات الجيش العربي السوري استوعبت في المرحلة الأولى الهجوم الإرهابي قبل أن تقوم بالتعاون مع القوات الرديفة بشن هجوم معاكس على أرتال ومجموعات تنظيم «جبهة النصرة» المدعومة إسرائيلياً تمكنت خلاله من استعادة جميع المواقع التي دنسها الإرهابيون وإفشال الهجوم بشكل كامل وجميع أهدافه الرامية إلى إقامة مايسمى «منطقة عازلة» تخدم كيان العدو الإسرائيلي.

بدوره أكد أحد وجهاء بلدة حضر أن كيان العدو الإسرائيلي هو الذي أمن التغطية لتنظيم «جبهة النصرة» في هجومه على البلدة ولكن بفضل تضحيات جيشنا الباسل وعزيمة اللجان الشعبية من أهالي البلدة تمّ إفشال الهجوم.

وأعرب عدد من أهالي حضر عن ثقتهم المطلقة وإيمانهم بقوة الجيش العربي السوري وقدرته على إفشال جميع المخططات التي يحيكها كيان العدو الإسرائيلي لبلدة حضر ولسورية عموماً، مجددين التأكيد على أن بلدة حضر ستبقى كما كانت حائط صد في وجه التنظيمات الإرهابية التي تسعى لتحقيق مخططات كيان العدو في ريف القنيطرة.

وتزامن تصدي الجيش والقوات الرديفة لهجوم إرهابيي «جبهة النصرة» مع تظاهرات حاشدة خرج فيها المئات من أهالي الجولان السوري المحتل قبالة بلدة حضر، حيث حاول المتظاهرون التقدم لعبور خط وقف إطلاق النار لمساندة ودعم أهالي بلدة حضر في مواجهة الهجمات الإرهابية.

في غضون ذلك، زار محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر جرحى الاعتداءات الإرهابية التي ارتكبها تنظيم «جبهة النصرة» المدعوم من العدو الإسرائيلي أمس الأول بحق أهالي بلدة حضر.

واستمع عبد القادر من الكادر الطبي في مشفى الشهيد ممدوح أباظة إلى شرح عن الأوضاع الصحية للجرحى والعلاجات الطبية المقدمة لهم، مشيراً إلى أن الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة سطّر أروع ملاحم البطولة والفداء ضد التنظيمات الإرهابية ذراع العدو الإسرائيلي في المنطقة.

بدورهم أكد عدد من الجرحى وذويهم تصميمهم على متابعة القتال إلى جانب الجيش والقوات المسلحة والدفاع عن الأرض والعرض بوجه العدو الإسرائيلي ومرتزقته رافعين شعار النصر أو الشهادة حتى القضاء على آخر إرهابي وتحرير كامل التراب من دنس الإرهاب التكفيري.