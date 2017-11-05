ص 3:03 2017/11/5

جددت قاذفات استراتيجية روسية ضرباتها لمواقع تنظيم «داعش» الإرهابي في منطقة البوكمال بريف دير الزور، بينما أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الوضع في سورية وسبل حل الأزمة فيها سيكون مطروحاً كأحد المواضيع للبحث خلال اللقاء المحتمل بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب في فيتنام.

وقال بيسكوف في تصريح للصحفيين أمس: إن أحداثاً إيجابية كثيرة شهدتها في الآونة الأخيرة محاولات حل الأزمة في سورية، والوصول إلى نتائج يتطلب جهوداً مشتركة للخروج بها إلى مستوى نوعي جديد.

وأشار بيسكوف إلى أن هناك الكثير من المواضيع للمناقشة بين بوتين وترامب وسيكون في مصلحة الجميع أن يجد الرئيسان الفرصة للقاء طويل بينهما.

إلى ذلك، نفذت طائرات استراتيجية روسية أمس عدة ضربات على مواقع لتنظيم «داعش» الإرهابي في منطقة البوكمال بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها بأن قاذفات بعيدة المدى من طراز (تو 22 إم3) قامت بعد إقلاعها من الأراضي الروسية وتحليقها عبر المجال الجوي للعراق وإيران بتوجيه ضربات جوية على مواقع للإرهابيين في منطقة البوكمال بمحافظة دير الزور.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الضربات دمّرت مستودعات للأسلحة والذخائر ومراكز «قيادة» لتشكيلات تابعة لإرهابيي تنظيم «داعش».

ولفتت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أن معطيات وسائل الرصد الموضوعية تؤكد تدمير جميع المواقع المحددة، مشيرة إلى أن كل الطائرات الروسية عادت إلى قواعدها بسلام بعد تنفيذ مهمتها.

في هذه الأثناء أكد الوزير المفوض في السفارة الروسية بدمشق ايلبروس كوتراشيف أن وجود الجالية الروسية في سورية يعدّ عنصراً مهماً في تطوير وتعميق العلاقات بين البلدين والتي وصلت فعلاً إلى التميز في جميع المجالات.

وبيّن كوتراشيف في تصريح لـ(سانا) خلال مؤتمر أقامته السفارة للمواطنين الروس المقيمين في سورية أمس بمناسبة عيد الوحدة الشعبية الروسية، أن أهمية المؤتمر تكمن في كونه يعطي صورة واضحة بأن الجالية الروسية في سورية لا تزال قائمة رغم كل التحديات التي تعيشها سورية وأن لديها آفاقاً لمواصلة وجودها والنشاط في كل المجالات.

بدوره أوضح مدير المركزين الثقافيين في كل من بيروت ودمشق الدكتور فاديم زايشكوف أن الحاضرين في المؤتمر هم روس وسوريون بهدف تقييم آليات العمل لتوطيد العلاقات السورية- الروسية في المجالات الثقافية والعلمية، مشيراً إلى أن هناك العديد من الاقتراحات مثل التحضير لإعادة افتتاح المركز الثقافي الروسي في سورية ليعمل بالشكل الكامل.

ولفت زايشكوف إلى أنه سيتم قريباً إمداد قسم اللغة الروسية بجامعة دمشق بكتب ومناهج دراسية حديثة وبناء الجسور في المجال التعليمي لتطوير التعاون بين جامعة دمشق والجامعات الروسية ومناقشة مختلف المواضيع لتعزيز التواصل والتعاون بين البلدين، إضافة إلى وجود اقتراحات بإقامة ورش عمل باللغة الروسية وتعزيز التبادل الثقافي وتقديم منح لتدريس الأطفال في روسيا.

من جهتها أشارت المنسقة العامة للسيدات الروسيات في سورية سيتلانا ميرو إلى أن المؤتمر كان يعقد كل ستة أشهر لكنه توقف عن الانعقاد عاماً واحداً ويحضره «اليوم» مواطنون روس يعيشون في المحافظات السورية كلها.