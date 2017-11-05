دمشق ـ بشرى سمير ـ سانا: ص 3:03 2017/11/5

بمشاركة نخبة من المفكرين والكتّاب العرب افتتحت مؤسسة وثيقة وطن أمس فعاليات المؤتمر الحواري تحت عنوان «الواقع العربي بعد مئة عام على وعد بلفور.. الاستفادة من دروس الماضي لبناء مستقبل أفضل» وذلك في قاعة رضا سعيد في جامعة دمشق.

وأكدت الدكتورة بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية رئيسة مجلس أمناء مؤسسة وثيقة وطن خلال افتتاح فعاليات المؤتمر أن هدف مؤسسة وثيقة وطن هو الحفاظ على الذاكرة الشفوية عبر توثيقها وحفظها كاملة للأجيال القادمة وإتاحة الفرصة أمام المؤرخين والباحثين المختصين لممارسة دور مهم في توثيق وحفظ هذه الذاكرة كما يرويها أصحابها لتصبح ملكاً للوطن والإنسانية، إضافة إلى توثيق القامات التي ساهمت في عزة الوطن وتوثيق الرواية الشفوية لتشكل رافداً للتاريخ الرسمي المكتوب إضافة إلى تدارس السبل والطرائق التي تمكننا من إعادة النظر بالثغرات التي تمكّنت أعداء الأمة من التحكم بها.

وأوضحت شعبان أنه بعد سبع سنوات من الحرب وتقديم التضحيات الكبيرة من أجل أن تبقى هذه الأرض لأهلها وعصية على أعدائها نحن معنيون بما تمر به أمتنا وبوضع الخطط المواجهة لكل ما يحاك لنا من تحديات، واستشراف آفاق المستقبل، وقالت شعبان: المشروع الأول لوثيقة وطن سيكون التوثيق لما مرت به سورية في سنوات الحرب التي عشناها جميعاً وأن حوار اليوم هو موضوعي وصريح وهادف ومنظم لوضع أسس أفضل لجيل قادم. وهدفنا التوصل إلى مرتسمات لاستراتيجية عربية يسترشد بها أصحاب القرار.

وأشارت شعبان إلى أن الأمة العربية تعرضت لهجمات على مدار مئة عام، وها نحن نمرّ بآخر هذه الهجمات فيما سموه «الربيع العربي» الذي نشهد نتائجه الكارثية على العديد من البلدان العربية، مضيفة: لا عزة ولاكرامة لأي شخص دون عزة الأوطان الحقيقية، وتابعت: توصلنا اليوم إلى سر استمرارية صمود سورية وهو عشق الأبناء والبنات لهذه الأرض والحفاظ على كرامتها، مؤكدة أن الشعب السوري وجيشه الباسل ترجم معنى الانتماء إلى تضحيات وشجاعة دفع ثمنها باهظاً لتبقى هذه الأرض عصية على أعدائها.

وبيّنت شعبان أن هدف وثيقة وطن ملامسة الأسباب التي أوصلت الأمة إلى هذه الحال، معتبرة أن الأسباب ليست خارجية فقط بل هناك الكثير من الثغرات استغلها من وضع مخططات التقسيم سواء اتفاقية «سايكس بيكو» و«وعد بلفور» لتنفيذها.

ودعت شعبان إلى الارتقاء بمفهوم المواطنة إلى أعلى المستويات لمواجهة النزعات الضيقة والعصبيات، موضحة: نحن معنيون اليوم بوضع رؤية مستقبلية لتجنيب الأمة المزيد من الآلام.

بدوره أكد سماحة المفتي العام للجمهورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون في كلمته أن الهدف من المؤتمر هو قراءة وثيقة وعد بلفور المشؤوم لنرد عليه بالوعيد أن فلسطين ستبقى في قلب الأمة العربية. ولفت حسون إلى أن هناك دولاً ادعت أنها صديقة لسورية لكن سورية وقائدها وجيشها رفضوا كل وثائقهم كما رفضوا الوثيقة الأولى وهي إعلان وعد بلفور.

وأضاف حسون: نحن اليوم نضيء شجرة وثيقة وطن.. نعم نحن نقرأ وثيقة وعد بلفور لا لنبكي على أطلال فلسطين ولكن لنتذكر مئة عام كيف كانت أخطاؤها ليستمر هذا الوعد وأين كان ضعفنا لتحويله إلى قوة ولنرد هذا الوعد المشؤوم بالوعيد.. نعم نحن اليوم لا نبكي على أطلال فلسطين، والدليل ما يفعله اليوم وبالأمس وغداً الجيل الجديد الذي ظنّوا أنه سينسى التاريخ وسينسى فلسطين.

وأوضح مفتي الجمهورية أن سورية صمدت بوجه أعتى حرب إرهابية بفضل قائدها الذي أحب الله والإنسان وقال من اللحظة الأولى: سورية الله حاميها.. يحميها بـ(رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً).

وختم المفتي حسون كلمته قائلاً: شكراً لكم وقد تحملتم عناء السفر لتأتوا إلى سورية التي بقيت الصوت العربي الحقيقي رغم محاولات التزوير وبقيت مصرّة على أن القدس في قلب فلسطين.. جئتم لتروا نهضة شعب ونهاية ظلام في دير الزور وحلب وغداً في إدلب وبعد غد في الرقة وبعد بعد غد العودة إلى وثيقة وطن فلسطين.. أرجو أن تكون وثيقة وطن ترسم لنا صورة الوطن العربي أولاً كما كانت قبل التقسيم.. وصورة سورية قبل «سايكس بيكو»، لأرى أن فلسطين هي قلب الأمة العربية.

من جانبه دعا المفكر طلال أبو غزالة في كلمة متلفزة له المشاركين إلى إصدار بيان في ختام المؤتمر يعلن إلغاء ووفاة وعد بلفور المشؤوم لكونه إعلاناً باطلاً وغير شرعي وهو «وعد من لا يملك لمن لا يستحق»، والهدف منه هو تشريد الشعب الفلسطيني، منوهاً بأهمية الاستفادة من دروس وعبر الماضي، مؤكداً استمرار الشعب الفلسطيني بالمقاومة حتى يزول الاحتلال، مطالباً بتمكين جميع الفلسطينيين الذين أخرجوا قسراً من أرضهم باستعادة حقوقهم وتعويضهم عن الضرر الناجم عن وجودهم في المنفى.

كما ناقش المشاركون في جلسات المؤتمر المفاعيل القانونية والسياسية لوعد بلفور على الصعيدين الدولي والإقليمي وسبل مواجهته من خلال تطوير المجتمعات العربية.

ولفت المشاركون إلى التخبط العربي منذ وعد بلفور وفرص وشروط النجاح في بناء المستقبل ولاسيما في ظل غياب نظام قانوني دولي يضمن حقوق الدول والشعوب، مشيرين إلى أن أهم مفاعيل الوعد المشؤوم والتحدي الأبرز هو أنه يشكل حافزاً لقيام نهضة تبث الحياة في المجتمع العربي وتضيء الطريق نحو مستقبل أفضل.

وبيّن المشاركون المخاطر التي تواجه تطور المجتمعات العربية ولاسيما المتمثلة بمخططات تجزئته وانتشار ونمو الهويات الفرعية إضافة إلى مخاطر الفساد، مشددين على ضرورة تفعيل الطاقات الهائلة التي يمتلكها المجتمع العربي دفاعاً عن مصالحه وأهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الإعلام في بناء الأوطان.

وفي ورقة قدمتها بعنوان «خفايا المشهد الإقليمي والدولي في النصف الثاني من القرن العشرين» استعرضت شعبان حقيقة ما جرى في المشهد العربي وأسبابه مع وضع مصلحة الأوطان فوق كل اعتبار، مشيرة إلى ضرورة مقاربة الأحداث التاريخية التي حلت بنا مقاربة جريئة وشفافة هدفها الأساسي تحقيق المناعة والحصانة ضد تكرار النكسات التي حلت بنا.

ولفتت الدكتورة شعبان إلى أن أمتنا كانت ومازالت مستهدفة منذ قرون من خلال حياكة المؤامرات المتعددة والمختلفة من القوى الإمبريالية والصهيونية لإضعافها وشرذمتها واستنزاف طاقاتها، مبينة أن وجود تلك الخطط يجب ألا يعني نجاحها إذا ما تمكنا من أدوات إفشالها عبر فهم كيف كانت استجاباتنا لها ومعرفة العثرات التي حالت دون التصدي الحقيقي الذي يئدها في مهدها.

وعلى هامش المؤتمر التقت «تشرين» خالد عبد المجيد- أمين سر تحالف فصائل المقاومة الفلسطينية في سورية الذي أكّد على أهمية انعقاد هذا المؤتمر في دمشق بمناسبة ذكرى مئوية وعد بلفور المشؤوم لما لها من معنى سياسي كبير بالنسبة للفلسطينيين، مشيراً إلى الترابط التاريخي والوطني مع أبناء سورية والأمة العربية.

وأضاف عبد المجيد: اليوم سورية تحقق الانتصارات في حربها ضد الإرهاب وهي مازالت تحمي القضية الفلسطينية وتدافع عنها في وجه المخططات والمؤامرات الغربية التي تهدف إلى تصفيتها, لذلك من هنا نؤكّد على الترابط القومي مع سورية ونعتبر أنّ قضيتنا الفلسطينية مترابطة مع النضال الذي يقوده الشعب السوري مع جيشه الباسل ضد الإرهاب والمؤامرة التي تستهدف كل الأمة العربية.

الكاتب والمحلل السياسي حميدي عبد الله قال: صمود الشعب الفلسطيني في أرضه وتمسكه بها جاء دفاعاً عن مقدساته وحريته وكرامته مهما كانت التضحيات. وبيّن حميدي أنّ ما يحدث ضد سورية هو إرهاب وعنف ونكبة كبرى لتمزيقها وتفتيت الدول العربية خدمة للكيان الصهيوني، لأن الهدف من المؤامرة اليوم هو تصفية القضية الفلسطينية وحق العودة، مشيراً إلى الترابط القوي بين الشعبين السوري والفلسطيني مؤكداً أن صمود سورية في وجه المؤامرة الكونية هو صمود للدولة الفلسطينية وكرامتها.