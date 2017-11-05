ص 3:03 2017/11/5

أعربت فنزويلا عن دعمها لمسار أستانا حول الأزمة في سورية والجهود الرامية إلى حلها وإعادة الأمن والاستقرار إلى كل الأراضي السورية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفنزويلية أمس: إن فنزويلا كرئيس لحركة دول عدم الانحياز وكصديق تاريخي لسورية تدعم مبادرة التقارب والحوار هذه، وكذلك كل الجهود التي تهدف إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى سورية.

وأوضح البيان أن كراكاس تؤيد الجهود التي يبذلها المشاركون في عملية أستانا والدول الضامنة في البحث عن حل للأزمة في سورية.

ونقلت (سانا) عن البيان تأكيده أن فنزويلا حكومة وشعباً تدين أي وجود وتدخل عسكري من القوى الأجنبية في أي بلد ذي سيادة باعتباره تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية للدول وينتهك جميع بنود القانون الدولي ويقوّض مبدأ تقرير المصير للشعوب.