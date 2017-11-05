ص 2:02 2017/11/5

ارتقى عدد من الشهداء وأصيب العشرات جراء تفجير إرهابيي تنظيم «داعش» سيارة مفخخة يقودها انتحاري مساء أمس في تجمع للوافدين في المنطقة الممتدة بين حقلي الجفرة والكونيكو بريف دير الزور الشمالي.

وذكر مراسل «سانا» في دير الزور أن من بين ضحايا التفجير الإرهابي أعداداً كبيرة من الأطفال والنساء, مبيناً أن الانتحاري توجه بالسيارة المفخخة نحو أكبر تجمع للوافدين في المنطقة وفجرها بينهم ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.