ص 2:02 2017/11/5

أعربت وكالات إغاثة دولية عن قلقها الكبير إزاء الوضع الإنساني المتدهور للمهجرين في مخيم «الركبان» بمنطقة التنف قرب الحدود السورية – العراقية المشتركة.

ونقلت (سانا) عن السكرتير الصحفي للمفوضية السامية للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يينس ليركي قوله في تصريح نقلته وكالة «نوفوستي»: الوضع في مخيم «الركبان» ما زال فظيعاً، إذ هناك ما يقرب من 50 ألف سوري يعيشون حالة صعبة بالصحراء، مشيراً إلى أن الوضع في المخيم سيتدهور بحلول الشتاء وهناك ضرورة ملحة لضمان الدخول إلى المخيم لتقديم مساعدات للمدنيين المهجّرين.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت أمس الأول أن الجنود الأمريكيين في قاعدة «الركبان» غير الشرعية يرتكبون جريمة حرب وينتهكون القانون الدولي الإنساني عبر منعهم وصول المساعدات الإنسانية التي تسعى روسيا بالتعاون مع الحكومة السورية إلى تقديمها للمدنيين المهجّرين المتضررين من التنظيمات الإرهابية في منطقة التنف.

وأوضحت الوزارة أن الحالة الإنسانية الأشد حدة لا تزال في منطقة التنف بسبب واشنطن، حيث يعمد الأمريكيون عبر قاعدتهم غير الشرعية في الركبان إلى حظر الاقتراب منها لمسافة 55 كم تحت طائلة التدمير والإبادة ما أسفر عن حرمان عشرات الآلاف من المهجّرين السوريين من المساعدات الإنسانية في المناطق المتاخمة لمخيم القاعدة هناك.

من جهتها أكدت السكرتيرة الصحفية للجنة الدولية للصليب الأحمر يولاندا جاكيمي تدهور الأوضاع الإنسانية في مخيم «الركبان»، بينما أوضحت الناطقة باسم مكتب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن أولغا سارادو ميور أن الوضع الأمني إلى جانب الأحوال الجوية السائدة أثرت على ترتيب الإيصال المنتظم للمساعدات الإنسانية إلى «الركبان».

وكشف مدنيون فرّوا من منطقة التنف أن جنوداً أمريكيين عمدوا إلى إقامة مخيم جديد مؤخراً قرب قاعدة «الركبان» لإيواء الجماعات الإرهابية وقطاع الطرق الفارين من شرق القلمون والقريتين والبادية السورية ما جعل الأوضاع المعيشية والإنسانية شبه مستحيلة في المنطقة.