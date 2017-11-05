ص 2:02 2017/11/5

أكد المشاركون في فعاليات «اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي» تضامنهم مع شعوب سورية والعراق وفلسطين واليمن وغيرها في مواجهة المؤامرات التي يتعرضون لها, وشددوا على تمسكهم بمبادئ الثورة الإسلامية الإيرانية التي تدعو إلى الوقوف ضد الظلم والدفاع عن المظلومين والنضال ضد الاستكبار.

كما أكد المشاركون من طلبة وعمال وموظفين في بيان في ختام الفعاليات التي أقيمت في مختلف المحافظات الإيرانية أمس إحياء لذكرى اقتحام السفارة الأميركية في طهران بعد انتصار الثورة الإسلامية عام 1979 تمسكهم باعتماد الاقتصاد المقاوم حلاً وحيداً لمواجهة المشاكل ومؤامرات قوى الهيمنة والاحتلال، لافتين إلى انكشاف الوجه المفضوح لأميركا عبر نكوثها بالتزاماتها حول الاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة «خمسة زائد واحد» منذ العام 2015.

وندد المشاركون بتصريحات ومواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد إيران والحرس الثوري الإيراني، مؤكدين معارضة الإيرانيين لأي نوع من أنواع التفاوض مع الأميركيين.

ودعا المشاركون بحسب (سانا) إلى ضرورة التنبه والريبة إزاء التحركات الغامضة والتعاطي المزدوج للدول الأوروبية مع القضايا الاقليمية والاتفاق النووي.

وخلال الفعاليات استعرض الحرس الثوري الإيراني صاروخاً باليستياً أمام مبنى السفارة الأميركية في طهران.

ويحيي الإيرانيون في الرابع من تشرين الثاني من كل عام ذكرى اقتحام الطلاب السائرين على نهج قائد الثورة الإيرانية الإمام الخميني لمقر السفارة الأميركية في طهران واستشهاد عدد منهم على أيدي قوات نظام الشاه البائد.