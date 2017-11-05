ص 2:02 2017/11/5

أكد عضو الكتلة القومية النيابية اللبنانية مروان فارس أن الإنجازات والانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري وحلفاؤه تشير إلى قرب نهاية تنظيم «داعش» وغيره من التنظيمات الإرهابية.

ونقلت (سانا) عن فارس قوله في تصريح له أمس إن الجيش العربي السوري بدعم من حلفائه يواصل إنجازاته لإنهاء المعركة مع الإرهابيين وتحرير سورية من دنسهم والمحافظة على وحدتها واستقلالها.

ولفت فارس إلى أن «وعد بلفور» يؤكد مسؤولية بريطانيا عن «إقامة» كيان الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين والظلم التاريخي الذي يلحق بشعبها، إلا أن مسؤولية استمرار هذا الكيان تتحملها الولايات المتحدة والدول الغربية بسياساتها الداعمة له، مشدداً على متابعة النضال والكفاح للوصول إلى الغايات المنشودة في إقامة الدولة الفلسطينية.