ص 2:02 2017/11/5

كشف محافظ دير الزور محمد إبراهيم سمره عن رصد 6 مليارات ليرة سورية كحالة إسعافية لإعادة إعمار وبناء ما خربته التنظيمات الإرهابية ولا سيما تنظيم «داعش» في البنى التحتية للمدينة.

وذكرت (سانا) أن تصريحات المحافظ جاءت خلال جولة له أمس على أحياء مدينة دير الزور التي حررها الجيش العربي السوري اطلع خلالها على ما خلفه التنظيم الإرهابي من تخريب وتدمير وسرقة ممتلكات عامة وخاصة في أحياء وشوارع المدينة ولا سيما في مؤسسات ودوائر الدولة التي تعرضت لتدمير ممنهج، مشيراً إلى أن إعادة الإعمار تتطلب جهوداً مضاعفة من جميع المؤسسات والجهات الخدمية.

وبيّن محافظ دير الزور أنه تتم دراسة عدة مشروعات لإعادة تأهيل الشوارع والطرق والمؤسسات ورفعها إلى الحكومة من أجل تمويلها، داعياً الجهات المعنية والفعاليات الاجتماعية والشعبية إلى التكاتف والتعاون من أجل تهيئة جميع الظروف لعودة الأهالي إلى منازلهم.

بدوره قال أمين فرع دير الزور لحزب البعث العربي الاشتراكي ساهر الصكر: إن التخريب الذي تعرضت له المدينة كان ممنهجاً بغية محو الذاكرة الوطنية لدير الزور، مؤكداً أن الإرهاب والتدمير لن يثنيا السوريين عن بذل كل الجهود لإعادة الإعمار وبث روح الحياة في مدينة دير الزور.

رافق محافظ دير الزور في الجولة قائد شرطة المحافظة اللواء عبد الحكيم وردة.

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة قد أعلنت أمس الأول عن إنجاز وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة مهامها في إعادة الأمن والاستقرار إلى مدينة دير الزور بالكامل.