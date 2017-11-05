ص 2:02 2017/11/5

خرقت المجموعات المسلحة مجدداً اتفاقات مناطق تخفيف التوتر في الغوطة الشرقية وفي المنطقة الجنوبية وذلك عبر استهداف هذه المجموعات للمناطق الآمنة في العباسيين بدمشق وقرية سميع بريف السويداء الغربي.

ففي دمشق ارتقى شهيدان بسبب قذائف هاون أطلقتها المجموعات المسلحة على منطقة العباسيين.

وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق في تصريح لـ(سانا) أن المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية استهدفت أمس بثلاث قذائف هاون منطقة العباسيين السكنية ما تسبب بارتقاء شهيدين وإصابة عدد من الأشخاص بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.

وفي السويداء استهدفت المجموعات المسلحة بقذائف الهاون قرية سميع بريف المحافظة الغربي.

وذكر مراسل (سانا) أن المجموعات المسلحة المنتشرة في بلدة ناحتة بريف درعا الشرقي أطلقت 4 قذائف باتجاه قرية سميع ما تسبب بحدوث أضرار مادية في أماكن سقوطها من دون وقوع إصابات.