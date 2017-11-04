م 12:12 2017/11/4

استشهد 9 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون بجروح صباح أمس نتيجة تفجير إرهابيي «جبهة النصرة» عربة مفخخة على أطراف بلدة حضر بريف القنيطرة.

وذكر مراسل (سانا) في القنيطرة أن إرهابياً انتحارياً من تنظيم «جبهة النصرة» فجر عربة مفخخة بين منازل المواطنين على أطراف بلدة حضر ماتسبب بارتقاء 9 شهداء وجرح 23 شخصاً على الأقل.

ولفت المراسل إلى أن عدد الشهداء مرشح للزيادة بسبب الاصابات الخطرة لمعظم الجرحى إضافة إلى صعوبة إخراج الجرحى من بين الأنقاض بسبب استهداف إرهابيي «جبهة النصرة» بالرصاص والقصف الصاروخي لمنطقة التفجير الإرهابي.

وأفاد المراسل بأن العربة المفخخة جاءت من منطقة التلول الحمر المتاخمة للأراضي المحتلة. وفي أعقاب التفجير الإرهابي هاجمت مجموعات إرهابية بكثافة بلدة حضر، حيث اشتبكت وحدات من الجيش العربي السوري ومجموعات الدفاع الشعبية مع المهاجمين وكبدتهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

إلى ذلك، خرج أهالي الجولان السوري المحتل في تظاهرات حاشدة احتجاجاً على دعم كيان العدو الإسرائيلي لهجوم إرهابيي «جبهة النصرة» على بلدة حضر في ريف القنيطرة.

وذكرت مصادر أهلية في الجولان المحتل لـ(سانا) أن المئات من أهلنا في الجولان تظاهروا داخل الأراضي المحتلة قبالة بلدة حضر التي تعرضت أمس لهجوم إرهابي عنيف من تنظيم «جبهة النصرة» بدعم من كيان الاحتلال الإسرائيلي انطلاقاً من التلول الحمر والأراضي المحتلة.

وأوضحت المصادر أن المتظاهرين حاولوا التقدم لعبور خط وقف إطلاق النار لمساندة ودعم أهالي بلدة حضر في مواجهة الهجمات الإرهابية وسط تعزيزات لجنود العدو لمنعهم من التقدم.

ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بإغلاق جميع الطرق المؤدية من فلسطين المحتلة لمنع وصول مئات المواطنين العرب إلى الجولان المحتل لدعم الأهالي في بلدة حضر.

إلى ذلك أدان تجمع العلماء المسلمين في لبنان بشدة هجوم إرهابيي «جبهة النصرة» على بلدة حضر في ريف القنيطرة.

وأشاد التجمع في بيان له أمس بالبطولات والوقفة الشجاعة التي وقفها الجيش العربي السوري وأبناء حضر في وجه هذه الهجمة الإرهابية المدعومة من العدو الإسرائيلي.

وأكد التجمع في بيانه أن انتصارات الجيش العربي السوري وحلفائه ستدحر الإرهاب وتقضي على تنظيم «داعش» الإرهابي من كامل الأراضي السورية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بنقل إرهابيي تنظيم «داعش» إلى مناطق أخرى لافتعال مشكلات جديدة.

في غضون ذلك أدان المؤتمر الشعبي اللبناني الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، مستغرباً الصمت الدولي على هذا العدوان وصمت الحكومة اللبنانية على الاستباحة الصهيونية الدائمة للسيادة الوطنية.